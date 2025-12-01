Ovo je najbolje mjesto za penzionere na svijetu

Ljudi žive 20 godina duže nego 1950. godine, a sve veći broj ljudi odlučuje provesti svoje kasnije decenije u inostranstvu.

Prodati svoju kuću i ostaviti prijatelje i porodicu iza sebe radi novog života u inostranstvu veliki je potez koji zahtijeva ozbiljno istraživanje prije nego što se u to upustite.

Mjesečni časopis i veb stranica "International Living" upravo su objavili svoj godišnji globalni indeks penzija, koji procjenjuje najbolje svjetske destinacije za penzionere u kategorijama, uključujući troškove života, zdravstvenu njegu, stanovanje, vize, klimu i lakoću integracije.

Novi broj jedan za 2026. je suncem okupana zemlja u južnoj Evropi čijih hiljadu slikovitih ostrva učinilo ju je turističkim središtem.

Košarka Čović: Nisam očekivao onoliki prostakluk

"Uspon Grčke na prvo mjesto označava promjenu u evropskom penzionom pejzažu", kaže Dženifer Stivens, izvršna urednica pomenutog medija. Dodaje: "Godinama su Portugal i Španija prednjačili, ali nedavne promjene viza i rastući troškovi natjerali su penzionere da traže druge mogućnosti. Grčka sada nudi ono što mnogi traže - prekrasnu, gostoljubivu i pristupačnu evropsku bazu s pristupačnim mogućnostima boravka i načinom života koji se čini bogatim u svakom smislu."

Ovaj indeks za 2026. godinu se temelji na nedavnim podacima, plus doprinosu globalne mreže "International Living" od više od 200 stručnjaka i iseljenika.

Grčka

Grčki program Zlatna viza, koji dod‌jeljuje dozvolu boravka strancima koji ulažu u nekretnine minimalno 250.000 evra, jedan je od najpristupačnijih u Evropi, kaže "International Living".

Takođe je postigao visoke rezultate za klimu, zdravstvo i stanovanje.

Patricia Mahan i Dan Matarako iz SAD-a kupili su kuću s dvije spavaće sobe za 150.000 dolara u Kritsi, selu na Kritu, 2023. godine.

"Željeli smo se preseliti uz more", rekao je Mahan prošle godine za Si-en-en. "Na pristupačnom mjestu", prenosi "EastBayTime".

Drugi prioriteti koji su uticali na njihovu odluku bili su da su "željeli seoski život", ali "trebali su biti blizu sadržaja poput najsavremenijih medicinskih ustanova, obližnji aerodromi, sedmičnih tržnica i supermarketa te trgovina svih vrsta kako bismo opremili svoju kuću."