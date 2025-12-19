Logo
Nikoljdan je više od praznika: Simbol brige, zajedništva i identiteta u srpskoj tradiciji

Izvor:

Telegraf

19.12.2025

07:55

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

Praznik Svetog Nikole zauzima posebno mjesto u tradicionalnoj kulturi Srba, ističe muzejski savjetnik Etnografskog muzeja u Beogradu Saša Srećković, ukazujući na njegov značaj koji prevazilazi okvire vjerskog kalendara.

Ovaj praznik, poznat kao Nikoljdan, predstavlja složenu društvenu i kulturnu pojavu kroz koju se vijekovima oblikuju i prenose vrijednosti zajednice.

Nikoljdan, koji se obilježava 19. decembra, jedna je od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji. U narodnoj tradiciji Sveti Nikola prepoznat je kao zaštitnik djece, siromašnih i pomoraca, ali prije svega kao simbol milosrđa, darivanja i brige za druge. Te vrijednosti nalaze se u osnovi brojnih običaja od okupljanja porodice i darivanja najmlađih, do pomaganja onima kojima je podrška najpotrebnija, objašnjava Srećković.

Свети Никола

Društvo

Pravoslavni vjernici širom Srpske sutra slave Nikoljdan, a ovom prazniku se posebno raduju djeca

Sa etnološkog stanovišta, krsna slava nije samo porodični praznik, već važan mehanizam očuvanja kolektivnog identiteta i prenošenja kulturnih i duhovnih obrazaca sa generacije na generaciju. Srećković naglašava da je krsna slava jedinstvena odlika srpske kulture i jedan od njenih najprepoznatljivijih oblika nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

''Sječenja slavskog kolača i pripreme žita nose duboku simboliku. Oni upućuju na ciklus života, zajedništvo porodice i vjeru u vaskrsenje. Činjenica da se Sveti Nikola proslavlja u vrijeme Božićnog posta dodatno ističe značaj uzdržanja, duhovnosti i traganja za ravnotežom između materijalnog i nematerijalnog“, objašnjava Srećković i naglašava da ne postoji jedinstven model obilježavanja praznika. Svaka porodica ima pravo da slavu proslavlja u skladu sa sopstvenim identitetom, vjerovanjima i životnim okolnostima.

колач торта миксер

Savjeti

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

Tradicija, kako ističe Saša Srećković, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja nije nepromjenljiva ona se vremenom prilagođava, ali njena suština mora ostati prepoznatljiva.

(Telegraf.rs)

