Logo
Large banner

Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

10.11.2025

14:06

Коментари:

0
Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину
Фото: Pexels

Докторка се подвргнула операцији краљежнице због јаких болова, но само неколико сати након захвата нестала је из болнице.

Тијело угледне докторке Антоније Кет, која је 3. новембра нестала из болнице у Мађарској само неколико сати након операције краљежнице, пронађено је након седам дана потраге у грмљу поред болнице.

Нестанак докторке примијетило је особље Клиничког центра у Сзегеду, гдје се Антониа подвргнула операцији краљежнице.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Особље је покренуло опсежну потрагу за лијечницом, у овом случају пацијентицом, а у помоћ су позвани и полиција, потражни пси те добровољне спасилачке јединице, но потрага пуних седам дана није била успјешна, све до суботе навечер, када је њезино беживотно тијело пронађено у запуштеном подручју иза гаража у близини болнице.

Болница је сада покренула интерну истрагу да би се утврдило како је пацијентица која је била свјеже оперисана могла неопажено напустити установу.

Снимке надзорних камера показале су како је она, вјеројатно у конфузном стању због болова, преко болничке одјеће навукла тренирку те у папучама напустила одјел неурохирургије.

Њено беживотно тијело пронађено је 500 метара од клинике, а полиција је искључила могућност насилне смрти. Покренута је истрага која ће показати како је дошло до тог немилог догађаја, јавља портал Ориго.ху.

Подијели:

Таг:

doktorica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

2 ч

0
Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

Градови и општине

Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

2 ч

0
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Свијет

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

2 ч

0
У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

Хроника

У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

2 ч

0
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Свијет

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

2 ч

0
Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Свијет

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

3 ч

0
Никола Саркози излази из затвора

Свијет

Никола Саркози излази из затвора

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner