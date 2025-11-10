Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

10.11.2025
14:06
Коментари:0
Докторка се подвргнула операцији краљежнице због јаких болова, но само неколико сати након захвата нестала је из болнице.
Тијело угледне докторке Антоније Кет, која је 3. новембра нестала из болнице у Мађарској само неколико сати након операције краљежнице, пронађено је након седам дана потраге у грмљу поред болнице.
Нестанак докторке примијетило је особље Клиничког центра у Сзегеду, гдје се Антониа подвргнула операцији краљежнице.
Свијет
Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе
Особље је покренуло опсежну потрагу за лијечницом, у овом случају пацијентицом, а у помоћ су позвани и полиција, потражни пси те добровољне спасилачке јединице, но потрага пуних седам дана није била успјешна, све до суботе навечер, када је њезино беживотно тијело пронађено у запуштеном подручју иза гаража у близини болнице.
Болница је сада покренула интерну истрагу да би се утврдило како је пацијентица која је била свјеже оперисана могла неопажено напустити установу.
Снимке надзорних камера показале су како је она, вјеројатно у конфузном стању због болова, преко болничке одјеће навукла тренирку те у папучама напустила одјел неурохирургије.
Њено беживотно тијело пронађено је 500 метара од клинике, а полиција је искључила могућност насилне смрти. Покренута је истрага која ће показати како је дошло до тог немилог догађаја, јавља портал Ориго.ху.
Најновије
Најчитаније
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Тренутно на програму