Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Posljednjih dana pojavio se snimak iz emisije Minimaks gdje su gostovali Miroslav Ilić i Željko Ražnatović Arkan. Ono što je korisnicima privuklo pažnju je način na koji je Ilić komunicirao sa Arkanom gdje su istakli da ga se plašim.

U emisiji je lično Ilić ispričao o incidentu u kojem ga je Arkan udario, a o tom detalju je nekoliko godina prije pričao i Bora Đorđević koji je bio uključen u sukob.

"Bilo je to osamdesetih, u Sredačkoj ulici, u klubu "Duga". Ja inače godinama ne pijem, ali te noći valjda sam malo pretjerao... Prišao mi je jedan korpulentan mladić i jako me je šutnuo u cjevanicu ispod stola. Sve zvijezde sam vidio. Pogledao sam gore i vidio dva oka koja nisu bila baš prijateljska", prisjetio se Miroslav.

Arkan je, pak, imao svoju verziju događaja, u koju je umiješao i suprugu frontmena Riblje Čorbe, Boru Đorđevića.

"Miroslav je, kada je trezan, med i mlijeko, a kada popije", pretvara se u đavola. Bilo je to '82. On je bio uzrujan i svađao se sa ženom Bore Čorbe, a ja sam samo branio damu - rekao je Arkan.

Svoju verziju je ispričao i Bora Čorba u emisiji Goli život.

"Željka sam upoznao nisam ni znao da je Arkan jedne noći u Dugi iz lijepog vremena kad sam pio. Bilo je jako dobro, on se vratio sa svojih bjelosvjetskih avantura. Dao mi je vizit kartu na kojoj piše Željko Ražnatović, direktor kasina. Nisam ja to povezivao. Sjedili smo u veselom društvu, bio je Dado Topić, sjedio sam ja sa pokojnom ženom. Bila je neka tadašnja Željkova djevojka. Sjedili smo za istim stolom, lijepo smo se zezali kad donose sto i stolicu, donose flašu konjaka i dolazi mrtav pijan Miroslav Ilić. Miroslav Ilić je moj dragi prijatelj, on je zaista čaroban čovjek ali ne valja kad se napije ništa. Kako je došao počeo je da napada, ma vi rokeri nama kradete, valjda ga je Bregović povrijedio što je koristio narodnjačke motive, pa je to on generalizovao. Onda je došlo do jednog sukoba u kome sam ja potegao čašu i gađao sam ga. Pogodio sam ga u rame", rekao je Čorba i nastavio:

"Sjedio sam u ćošku, nisam mogao da izađem. Željko je sjedio preko puta. I odjednom stvar se smirila. Miroslav zaćutao. Šta je sad? Kako je sjedio preko puta, Željko ga je odvalio nogom u cjevanicu ispod stola. Miroslav je bio zblanut, a Željko je izvao vizit kartu, dao i rekao 'ako nešto nije jasno'. Miroslav je znao da je to Arkan. Ja nisam znao, čuo sam za njega", pričao je Đorđević.