Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"

АТВ

12.11.2025

21:44

Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран посјетио је данас у Котор Варошу Центар за породицу "Кућа радости" за дјецу са потешкоћама у развоју и језичко-говорним сметњама.

''Ово је кућа љубави и вјере у којој се побјеђују све тешкоће. Центар свакодневно пружа подршку породицама, враћа осмијех дјеци и снагу онима којима је најпотребнија'', рекао је Каран.

Он је казао да га је посебно одушевила срдачност људи који овдје раде и који без великих ријечи чине чуда.

''Посебно ме одушевила срдачност људи који овдје раде и који без великих ријечи чине чуда. Љубав према ближњима и вјеру у традиционалне, породичне вриједности морамо његовати сваког дана'', написао је Каран на Иксу.

