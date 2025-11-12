Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран посјетио је данас у Котор Варошу Центар за породицу "Кућа радости" за дјецу са потешкоћама у развоју и језичко-говорним сметњама.
''Ово је кућа љубави и вјере у којој се побјеђују све тешкоће. Центар свакодневно пружа подршку породицама, враћа осмијех дјеци и снагу онима којима је најпотребнија'', рекао је Каран.
Он је казао да га је посебно одушевила срдачност људи који овдје раде и који без великих ријечи чине чуда.
''Посебно ме одушевила срдачност људи који овдје раде и који без великих ријечи чине чуда. Љубав према ближњима и вјеру у традиционалне, породичне вриједности морамо његовати сваког дана'', написао је Каран на Иксу.
