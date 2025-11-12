Почиње сезона загађења: Квалитет ваздуха у Српској поново опада

Извор:
12.11.2025
Загађен ваздух већ годинама је један од највећих еколошких проблема у РС. Како температуре падају, а почиње грeјна сезона, у многим градовима расте и концентрација ситних честица у атмосфери. Дим из ложишта, издувни гасови и индустрија, све то заједно формира смог који удишу грађани.
Иако је тренутно стање у Бањалуци стабилно, стручњаци упозоравају да то неће потрајати. Са падом температура очекује се поново загађење, јер су управо јесен и зима периоди када се биљежи највише прекорачених граничних вриједности.
"Тренутно су у оквиру републичке мреже мјерних мјеста прекорачене граничне толерантне вриједности за суспендовање пм 10 честице, и то у Добоју 4 дана, Приједор 3 дана и Зворник 2 дана.Стање је тренутно добро, што не значи да ће бити, иначе је овај период карактеристичан за прекорачења кад креће грејна сезона, не само у Бањалуци у свим градовима, гдје се повећава фреквенција саобраћаја што утиче свакако на загађење гдје наши реализатори показују та прекорачења", рекао је Златко Ђајић, републички Хидрометеоролошки завод одјељење за заштиту животне средине.
Док подаци показују пораст концентрација штетних честица, у Републици Српској још увијек не постоје законски прописане границе узбуне за загађење ваздуха. Због тога се, чак и у данима када се биљеже изузетно високе вриједности, ситуација не проглашава алармантном, нити се грађани званично упозоравају на ризик
"Оно што недостаје, проблем је у РС што немамо границе узбуне за загађењем лебдећим честицама која је највећи проблем у нашим градовима, када се десе изузетно високе вриједности загађења недостаје реакција надлежних јер у законском оквиру није предвиђено да се проглашава узбуна у таквим ситуацијама", рекао је Анис Подић, Удружење Еко Акције.
Загађен ваздух не остаје без посљедица. Највише га осјећају хронични болесници, дјеца и старије особе. Љекари упозоравају да дуже излагање лебдећим честицама повећава ризик од респираторних и кардиоваскуларних обољења, али и да чак краткотрајна изложеност може изазвати тегобе код осјетљивих људи.
"Исто тако једнако тако да укажемо на примордијалну превенцију а то значи да у средини којој живимо не стварају услови за загађење ваздуха свакако да је то потребно не само да ми здрав проф указујемо него да имамо сарадњу са свим другим аспектима и сферама у којем живимо и дјелујемо", рекао је Младен Шукало, начелник центра за промоцију здравља и превенцију болести Дома здравља Бања Лука.
Подаци о загађењу ваздуха годинама се понављају, а конкретне мјере изостају. Градови улазе у још једну зимску сезону у којој се о квалитету ваздуха највише говори тек када границе буду прекорачене.
