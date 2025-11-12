СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ

Извор:
Из једне политичке кризе у другу – тако би се у кратким цртама могле описати политичке прилике у БиХ.
Овог пута, камен спотицања је именовање и начин именовања главног преговарача БиХ за вођење преговора о приступању ЕУ. За СНСД, нема дилеме, то мјесто припада Републици Српској, Србима и СНСД-у. Сматрају да су Одлуком о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача повријеђени Устав БиХ, али и надлежности. Истичу - главни преговарач нема смисла ако га не признају институције Републике Српске и не може да ради у складу са механизмом координације без институција Српске.
Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ
''Ја само желим рећи да је ово не само напад на уставни поредак, не само од стране представника странака политичког сарајева, него и странака из Републике Српске који су гласали за овај приједлог'', рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а.
Из ''Наше странке“ кажу да су они изашли са конкретним приједлогом и именом за главног преговарача, али да им је драго због захтјева СНСД-а јер ће се на тај начин, како кажу, коначно разријешити чија је надлежност именовање главног преговарача.
Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ
Име преговарача посвађало је опозицију у Српској. Првобитно је било договрено да то буде Бранко Нешковић, бивши амбасадор БиХ у Великој Британији, који данас није хтио пред наше камере. Потом се СДС изненада одлучује за Мирка Шаровића. У СНСД-у подсјећају да су посљедњу спорну одлуку подржале опозиционе странаке из Српске, а да морају знати чија је надлежност именовање главног преговарача.
''Сматрамо да питање преговарача треба да ријеши Савјет министара...и да се на овај начин опозиција посвађа између себе око једне позиције'', казао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине.
Шулић: Снажан одговор Српске наметању и сили
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 30. октобра усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба. Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача и два замјеника именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
