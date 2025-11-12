Logo
Large banner

СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ

Извор:

АТВ

12.11.2025

19:10

Коментари:

0
СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ
Фото: АТВ

Из једне политичке кризе у другу – тако би се у кратким цртама могле описати политичке прилике у БиХ.

Овог пута, камен спотицања је именовање и начин именовања главног преговарача БиХ за вођење преговора о приступању ЕУ. За СНСД, нема дилеме, то мјесто припада Републици Српској, Србима и СНСД-у. Сматрају да су Одлуком о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача повријеђени Устав БиХ, али и надлежности. Истичу - главни преговарач нема смисла ако га не признају институције Републике Српске и не може да ради у складу са механизмом координације без институција Српске.

Срђан Мазалица и Младен Илић

Република Српска

Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

''Ја само желим рећи да је ово не само напад на уставни поредак, не само од стране представника странака политичког сарајева, него и странака из Републике Српске који су гласали за овај приједлог'', рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а.

Из ''Наше странке“ кажу да су они изашли са конкретним приједлогом и именом за главног преговарача, али да им је драго због захтјева СНСД-а јер ће се на тај начин, како кажу, коначно разријешити чија је надлежност именовање главног преговарача.

НСРС

Република Српска

Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

Име преговарача посвађало је опозицију у Српској. Првобитно је било договрено да то буде Бранко Нешковић, бивши амбасадор БиХ у Великој Британији, који данас није хтио пред наше камере. Потом се СДС изненада одлучује за Мирка Шаровића. У СНСД-у подсјећају да су посљедњу спорну одлуку подржале опозиционе странаке из Српске, а да морају знати чија је надлежност именовање главног преговарача.

''Сматрамо да питање преговарача треба да ријеши Савјет министара...и да се на овај начин опозиција посвађа између себе око једне позиције'', казао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине.

denis sulic

Република Српска

Шулић: Снажан одговор Српске наметању и сили

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 30. октобра усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба. Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача и два замјеника именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Подијели:

Тагови:

СНСД

Уставни суд БиХ

pregovarač

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

Република Српска

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

2 д

1
Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

Република Српска

Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

2 д

0
Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда

Република Српска

Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда

2 д

0
Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Република Српска

Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

3 д

0

Више из рубрике

Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Република Српска

Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

2 ч

0
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Република Српска

Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

3 ч

2
Састали се Додик и Вучић

Република Српска

Састали се Додик и Вучић

3 ч

0
Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

Република Српска

Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

45

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner