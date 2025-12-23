Трудна Деа Ђурђевић!

23.12.2025
15:35
Коментари:0
Водитељка Пинка Деа Ђурђевић је трудна и у 2026. ће се први пут остварити као мајка!
Она и њен партнер Лазар радосну вест сазнали су пред крај ове године.
- Да је Деа трудна она и њен партнер Лазар сазнали су пре неколико дана, што их је неизмерно обрадовало, као и чланове њихових породица који се радују принови. Водитељка јутарњег програма дуго је прижељкивала да се оствари у улози мајке, те је прелепа вест неизмерно усрећила како њу, тако и њеног партнера, а посебно се обрадовала и водитељкина Нена, која једва чека да постане бака - пише Пинк.
