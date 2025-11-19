Logo
Grend slem šampion se povlači zbog problema sa mentalnim zdravljem

Alo

19.11.2025

16:07

Foto: Pixabay

Nekada najbolji teniser svijeta u konkurenciji dublova, Džon Salisberi, odlučio je da se povuče zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Britanac je osvojio jednu titulu na Australijan openu i čak tri na US openu, a takođe je trijumfovao na Rolan Garosu i US openu u miks dublu.

Tokom karijere je osvojio ukupno 17 titula.

Sada je odlučio da se povuče zbog anksioznosti. Kaže da više nema želju da igra tenis.

снијег пахуље

Srbija

Kragujevac pod snijegom: Metrolozi upozoravaju na nove padavine

"Ponekad je bilo teško nositi se sa tim i zbog toga u pojedinim trenucima tokom cijele godine nisam želio da igram i takmičim se. Osjećam da sam se dobro nosio sa tim i uspio sam da se dovedem u dovoljno dobro stanje na terenu da bih dobro igrao u većini mečeva koje sam odigrao. Ali mislim da je to uzelo dodatni emotivni i mentalni danak. To znači da mi jednostavno nije bilo prijatno/zabavno biti na mnogim turnirima na kojima sam igrao", rekao je Salisberi, piše Alo.

mentalno zdravlje

teniser

