Federer izabran u Međunarodnu tenisku kuću slavnih

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer izabran je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, saopšteno je danas, prenio je AP.

U saopštenju se navodi da je Federer izabran u Kuću slavnih sa sjedištem u Roud Ajlendu.

- Oduvijek sam cenio istoriju tenisa i primer koji su postavili oni prije mene. Osjećam se vrlo ponizno što su me na ovaj način priznali sport i moji vršnjaci - rekao je Federer.

Ceremonija svečanog prijema u Kuću slavnih biće održana u avgustu 2026. godine u Njuportu.

Federer je u karijeri osvojio 103 trofeja, a od toga 20 Grend slem titula. On je ukupno proveo 310 nedelja na čelu ATP liste.

- Nisam mogao da predvidim da ću osvojiti ovoliko velikih titula. Nadao sam se da ću možda imati jednu, da budem sasvim iskren, na početku karijere - naveo je Federer.