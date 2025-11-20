Amidžić: Policija je temelj naše Republike

Policija je temelj naše Republike, najzaslužnija za bezbjedne i mirne dane svih nas koji ovdje živimo, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić čestitajući ministru unutrašnjih poslova, direktoru Policije, svim policajcima i ostalim radnicima MUP-a Republike Srpske krsnu slavu, svetog Arhangela Mihaila.

- Želim vam još dobrih rezultata, da i dalje istrajavate u borbi protiv kriminala i korupcije, da čuvate jednako dobro našu djecu kao svih godina do sada. Mi ćemo se brinuti da ste obučeni i opremljeni onako kako zaslužujete i da više nikad niko ne dovede u pitanje vaše postojanje - rekao je u čestitki Amidžić.

Dužnost nam je, kaže on, da se i ovog Aranđelovdana poklonimo svim poginulim prpadnicima naše policije koji su svoje živote dali za stvaranje Republike Srpske i za sve one časne policajce koji su stradali radeći svoj posao.

- Hvala vam svima što ste stvarali i što čuvate Republiku Srpsku - poručio je Amidžić.