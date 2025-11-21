Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

Izvor:
SRNA
21.11.2025
07:37
Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas će u Banjaluci obilježiti krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila - Arnđelovdan.
Svečanosti će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Savo Minić.
Obilježavanje će početi u 9.30 časova polagaćem vijenaca kod Centralnog spomen-obilježja MUP-a Srpske.
Iz MUP-a je najavljeno da će u 10.00 časova biti služeni liturgija i parastos poginulim pripadnicima MUP-a, te osveštan slavski kolač i žito u Spomen-crkvi Svetog argangela Mihaila u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima.
Republika Srpska
Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka
Izjave za novinare planirane su po završetku obreda u Spomen-crkvi.
Koncert Policijskog orkestra je u 20.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor.
