Logo
Large banner

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

Izvor:

SRNA

21.11.2025

07:37

Komentari:

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas će u Banjaluci obilježiti krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila - Arnđelovdan.

Svečanosti će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Savo Minić.

Obilježavanje će početi u 9.30 časova polagaćem vijenaca kod Centralnog spomen-obilježja MUP-a Srpske.

Iz MUP-a je najavljeno da će u 10.00 časova biti služeni liturgija i parastos poginulim pripadnicima MUP-a, te osveštan slavski kolač i žito u Spomen-crkvi Svetog argangela Mihaila u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima.

аутопут

Republika Srpska

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

Izjave za novinare planirane su po završetku obreda u Spomen-crkvi.

Koncert Policijskog orkestra je u 20.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Republika Srpska

krsna slava

Aranđelovdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

4 h

0
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Republika Srpska

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

4 h

0
Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

4 h

0
FK Crvena zvezda

Fudbal

Isplivao plan Crvene zvezde: Ovaj igrač je prioritet u januarskom prelaznom roku

4 h

0

Više iz rubrike

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Republika Srpska

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

4 h

0
Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума

Republika Srpska

Tri decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

4 h

1
Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима

Republika Srpska

Opozicija bi da Srpsku "vrati narodu", ali sa ilegalnim migrantima

4 h

4
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

Republika Srpska

Amidžić: Policija je temelj naše Republike

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner