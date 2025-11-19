Logo
Srpska od proljeća veliko gradilište: Za razvoj putne infrastrukture 81,7 miliona evra

ATV

ATV

19.11.2025

20:20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра
Foto: ATV

Sredstvima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj obezbijeđeno je 81,7 miliona evra koja će biti uložena u putnu infrastrukturu.

Polovina tog iznosa biće namijenjena za izgradnju puta Foča - Šćepan Polje. Radovi bi trebalo da počnu na proljeće. Od Novog Grada do Bijeljine i od Bijeljine do Trebinja.

Za rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture na teritoriji cijele Republike Srpske obezbijeđena su sredstva u iznosu od 81,7 miliona evra.

Sredstvima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj 300 kilometara putne infrastrukture biće rehabilitovano, a na sedam dionica biće izgrađena zaobilaznica, odnosno treća traka za sporo kretanje vozila.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Srpske" Miroslav Janković rekao je da su planirani projekti raspoređeni ravnomjerno i u skladu sa potrebama.

"Jedna od zaobilaznica je i zaobilaznica oko Prijedora, druga izgradnja istočne obilaznice oko grada Banjaluka, od mosta u Česmi gdje smo planirali da taj put povežemo preko Vrbanje prema putu za Čelinac i dalje Kotor Varoš i Teslić. Obilaznica oko Čelinca, treća traka na Romaniji, na četiri dionice. Treća traka na dionici magistralnog puta M19-3 od Rogatice prema prevoju Kovanj, treća traka u Žegulji iz pravca Stoca prema Ljubinju i obilaznica oko grada Trebinja", rekao je Janković.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će za projekte putne infrastrukture biti izdvojeno 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, a grant sredstva su u iznosu od šest i po miliona evra.

"Iznos posla koji će se odraditi zajedno sa partnerima iz Međunarodne banke za obnovu i razvoj je 81, 7 miliona evra. U pitanju je jedan povoljan angažman koji podrazumijeva dvije godine grejs perioda i pet godina perioda otplate. S obzirom na kredibilnost koju je u ovom periodu pokazala ne samo Vlada Republike Srpske već i Putevi Republike Srpske, ovdje ima grant i u iznosu od 6,5 miliona evra koji je vezan za bezbjednost putne infrastrukture. Preostalih 40 miliona evra će se koristiti za finansiranje putnog pravaca Foča - Šćepan Polje", rekao je Amidžić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Srpska naredne godine biti veliko gradilište kada je riječ o putnoj infrastrukturi, te naveo da će projekat, finansiran iz zaduženja kod Svjetske banke, obuhvatati više od 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva.

"Nikada veći, sveobuhvatniji i ravnomjerniji projekat putne infrastrukture u Republici Srpskoj, preko 300 kilometara regionalnih magistralnih puteva, preko 35 kilometara zaobilaznica. Od proljeća će Republika Srpska biti jedno veliko gradilište kada je u pitanju putna infrastruktura. Magistralni, regionalni i autoputevi", rekao je Minić.

