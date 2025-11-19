Srpska od proljeća veliko gradilište: Za razvoj putne infrastrukture 81,7 miliona evra

Sredstvima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj obezbijeđeno je 81,7 miliona evra koja će biti uložena u putnu infrastrukturu.

Polovina tog iznosa biće namijenjena za izgradnju puta Foča - Šćepan Polje. Radovi bi trebalo da počnu na proljeće. Od Novog Grada do Bijeljine i od Bijeljine do Trebinja.

Za rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture na teritoriji cijele Republike Srpske obezbijeđena su sredstva u iznosu od 81,7 miliona evra.

Sredstvima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj 300 kilometara putne infrastrukture biće rehabilitovano, a na sedam dionica biće izgrađena zaobilaznica, odnosno treća traka za sporo kretanje vozila.

Republika Srpska Struja neće da poskupi?!

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Srpske" Miroslav Janković rekao je da su planirani projekti raspoređeni ravnomjerno i u skladu sa potrebama.

"Jedna od zaobilaznica je i zaobilaznica oko Prijedora, druga izgradnja istočne obilaznice oko grada Banjaluka, od mosta u Česmi gdje smo planirali da taj put povežemo preko Vrbanje prema putu za Čelinac i dalje Kotor Varoš i Teslić. Obilaznica oko Čelinca, treća traka na Romaniji, na četiri dionice. Treća traka na dionici magistralnog puta M19-3 od Rogatice prema prevoju Kovanj, treća traka u Žegulji iz pravca Stoca prema Ljubinju i obilaznica oko grada Trebinja", rekao je Janković.

Republika Srpska Šta otkriva, a šta pokriva snimak Đajića i kese bijelog praha?

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će za projekte putne infrastrukture biti izdvojeno 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, a grant sredstva su u iznosu od šest i po miliona evra.

"Iznos posla koji će se odraditi zajedno sa partnerima iz Međunarodne banke za obnovu i razvoj je 81, 7 miliona evra. U pitanju je jedan povoljan angažman koji podrazumijeva dvije godine grejs perioda i pet godina perioda otplate. S obzirom na kredibilnost koju je u ovom periodu pokazala ne samo Vlada Republike Srpske već i Putevi Republike Srpske, ovdje ima grant i u iznosu od 6,5 miliona evra koji je vezan za bezbjednost putne infrastrukture. Preostalih 40 miliona evra će se koristiti za finansiranje putnog pravaca Foča - Šćepan Polje", rekao je Amidžić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Srpska naredne godine biti veliko gradilište kada je riječ o putnoj infrastrukturi, te naveo da će projekat, finansiran iz zaduženja kod Svjetske banke, obuhvatati više od 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva.

"Nikada veći, sveobuhvatniji i ravnomjerniji projekat putne infrastrukture u Republici Srpskoj, preko 300 kilometara regionalnih magistralnih puteva, preko 35 kilometara zaobilaznica. Od proljeća će Republika Srpska biti jedno veliko gradilište kada je u pitanju putna infrastruktura. Magistralni, regionalni i autoputevi", rekao je Minić.