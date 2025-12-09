Vulić: Horski nastupi predstavnika "trojke" pokazuju nemoć

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da horski nastupi predstavnika "trojke" o određenim temama jasno pokazuju da se njihovi nalogodavci hvataju za slamku spasa i da im vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić nije prihvatljiva jer nije prihvatljiva ni Kristijanu Šmitu.

"Ana Trišić Babić nije prihvatljiva Šmitu, pa samim tim ne odgovara ni Saši Magazinoviću, Denisu Zvizdiću, a ponajmanje Sabini Ćudić. Sabina šarenim lažama o 'evropskim perspektivama' priča o svemu osim o situaciji u kojoj njena stranka obavlja funkciju vlasti", rekla je Vulićeva.

BiH Vulić: Bošnjačka trojka crpi posljednje atome snage za dokazivanje pred Šmitom

Ona je napomenula da se Sarajevo guši u smogu, a da ispred Vlade Kantona Sarajevo protestuju, kako kaže, smrznuti studenti.

"Savjet Evrope i evropske integracije nemaju nikakve međusobne veze, pa je osim što je fulila suštinu, fulila i adresu", rekla je Vulićeva.

BiH Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

Ona je naglasila da je SNSD za partnerski, pregovarački odnos sa EU, a Ćudićeva za podanički, slušačko-klimački.

"Slažem se – nismo na istom putu!", poručila je Vulićeva.

Ona je rekla da predstavnici "trojke" do EU ne znaju ni prečicom, a ni pravim putem.

"A da su nesposobni za bilo kakvu viziju EU, govori i podatak da ministri iz `trojke` nisu znali predložiti ni jedan EU zakon", zaključila je Vulićeva.