Željeznice Srpske se hitno obratile građanima: Presječen kabl

Željeznice Republike Srpske obavještavaju putnike i korisnike željezničkog prevoza, da je usljed prekida u radu sistema za daljinsko upravljanje saobraćajem, oko 16 časova došlo do zastoja u redovnom saobraćanju vozova na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj.

"Prekid rada sistema za daljinsko upravljanje saobraćajem, kao i prekid u saobraćanju vozova, izazvalo je treće lice koje je između stanica Jošavka i Šnjegotina, kod stajališta Umka, izvodeći privatne radove bagerom, presjekao optički kabl i tom prilikom načinio štetu Željeznicama Republike Srpske, ali i svim korisnicima željezničkog saobraćaja", stoji u saopštenju Željeznica Republike Srpske, objavljenom na zvaničnom Fejsbuk profilu.

Ekonomija Putarina besplatna: Otvorena nova dionica Koridora u BiH

Navode da su nadležne ekipe i stručni timovi Željeznica Republike Srpske nalaze na terenu, kako bi se u što kraćem roku otklonile smetnje u normalizaciji redovnog i bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja.

Ekonomija Hoće li oboriti rekord: Nagle promjene cijena prasića

"Željeznice Republike Srpske zahvaljuju se na strpljenju i razumijevanju svim korisnicima željezničkog prevoza, dok traju radovi na otklanjanju kvara i ponovnom uspostavljanju željezničkog saobraćaja na relaciji Doboj - Banjaluka – Doboj", istakli su.