Spriječen teroristički napad u moskovskoj oblasti

Izvor:

SRNA

07.11.2025

10:50

Спријечен терористички напад у московској области
Foto: pexels/Lubov Tandit

Službenici ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ spriječili su teroristički napad u Moskovskoj oblasti, saopštila je portparol MUP-a Irina Volk.

Ona je rekla da je ukrajinski obavještajac presretnut u procesu isporuke eksploziva za napad, te da je u operaciji pomogla ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

Prema njenim riječima, radi se o dvadesetsedmogodišnjem stanovniku Volokolamska, prenio je TASS.

Volkova je navela da je počinilac inicirao prepisku sa nepoznatom osobom preko servisa za brzo slanje poruka i nagovijestio da ima volju da pomogne ukrajinskim bezbjednosnim agencijama u izvršenju napada.

Pokrenuta je krivična istraga protiv osumnjičenog.

terorostički napad

Moskva

Rusija

