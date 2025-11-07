Spriječen teroristički napad u moskovskoj oblasti

Izvor:
SRNA
07.11.2025
10:50
Komentari:0
Službenici ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ spriječili su teroristički napad u Moskovskoj oblasti, saopštila je portparol MUP-a Irina Volk.
Ona je rekla da je ukrajinski obavještajac presretnut u procesu isporuke eksploziva za napad, te da je u operaciji pomogla ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.
Prema njenim riječima, radi se o dvadesetsedmogodišnjem stanovniku Volokolamska, prenio je TASS.
Volkova je navela da je počinilac inicirao prepisku sa nepoznatom osobom preko servisa za brzo slanje poruka i nagovijestio da ima volju da pomogne ukrajinskim bezbjednosnim agencijama u izvršenju napada.
Pokrenuta je krivična istraga protiv osumnjičenog.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Trenutno na programu