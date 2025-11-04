Logo

Njemačka nudi novac Avganistancima koji se odreknu dolaska u zemlju

Izvor:

Tanjug

04.11.2025

17:36

Komentari:

0
Њемачка нуди новац Авганистанцима који се одрекну доласка у земљу
Foto: Pixabay

Njemačka vlada ponudila je avganistanskim državljanima koji imaju odobrenje za dolazak u Njemačku novčanu pomoć ako se dobrovoljno odreknu preseljenja u tu zemlju

Prema pisanju njemačkog portala Focus Online, ponuda se odnosi na oko 660 osoba koje su dio dva vladina programa - takozvane "liste za zaštitu ljudskih prava" i "prelaznog programa".

Болница доктор

Zdravlje

Istraživanje otkriva da najmlađa djeca šire najviše virusa

Osobe koje pristanu da odustanu od dolaska u Njemačku dobiće jednokratnu pomoć od 1.500 evra u Pakistanu i dodatnu "startnu podršku" od 5.000 evra, dok su za porodice predviđeni veći iznosi. U dokumentu koji je u ime nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova poslala organizacija GIZ navodi se da nije izvjesno da će svi postupci biti završeni do kraja godine.

Njemačka vlada priznaje da bi dio Avganistanaca mogao da ostane bez vize, dok Pakistan traži da napuste zemlju.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint (CSU) obrazložio je odluku vremenskim pritiskom i neizvjesnom situacijom u Pakistanu.

Воз

Svijet

U sudaru vozova poginulo najmanje 8 osoba

Organizacije za ljudska prava oštro su kritikovale ponudu, ocjenjujući da povratak u Avganistan, gdje vlast drže talibani, ugrožava živote tih ljudi.

- Mnogi su sve prodali kako bi pobjegli. Za 6.500 evra ne mogu započeti novi život - navela je portparolka organizacije Eva Bejer. Istovremeno, više od 30 avganistanskih državljana koji su sudskim putem izborili pravo na ulazak u Njemačku, stiglo je danas u Hanover

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

avganistan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

BiH

Kako je krnji Ustavni sud obrazložio odbijanje Dodikove apelacije

20 h

3
Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

BiH

Krnji Ustavni sud odbio apelaciju Milorada Dodika

20 h

0
Роналдо открио када ће отићи у пензију

Fudbal

Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

20 h

0
Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

Svijet

Živi pacijenti dobijali telegrame saučešća: Zbog greške u sistemu proglašeni mrtvima

20 h

0

Više iz rubrike

У судару возова погинуло најмање 8 особа

Svijet

U sudaru vozova poginulo najmanje 8 osoba

20 h

0
Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

Svijet

Živi pacijenti dobijali telegrame saučešća: Zbog greške u sistemu proglašeni mrtvima

20 h

0
Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

Svijet

Putin: Rusi brane suverenitet svoje zemlje radom u miru i na frontu

21 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Broj stradalih u udaru tajfuna na Filipinima popeo se na 39

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner