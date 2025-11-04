Njemačka nudi novac Avganistancima koji se odreknu dolaska u zemlju

Njemačka vlada ponudila je avganistanskim državljanima koji imaju odobrenje za dolazak u Njemačku novčanu pomoć ako se dobrovoljno odreknu preseljenja u tu zemlju

Prema pisanju njemačkog portala Focus Online, ponuda se odnosi na oko 660 osoba koje su dio dva vladina programa - takozvane "liste za zaštitu ljudskih prava" i "prelaznog programa".

Osobe koje pristanu da odustanu od dolaska u Njemačku dobiće jednokratnu pomoć od 1.500 evra u Pakistanu i dodatnu "startnu podršku" od 5.000 evra, dok su za porodice predviđeni veći iznosi. U dokumentu koji je u ime nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova poslala organizacija GIZ navodi se da nije izvjesno da će svi postupci biti završeni do kraja godine.

Njemačka vlada priznaje da bi dio Avganistanaca mogao da ostane bez vize, dok Pakistan traži da napuste zemlju.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint (CSU) obrazložio je odluku vremenskim pritiskom i neizvjesnom situacijom u Pakistanu.

Organizacije za ljudska prava oštro su kritikovale ponudu, ocjenjujući da povratak u Avganistan, gdje vlast drže talibani, ugrožava živote tih ljudi.

- Mnogi su sve prodali kako bi pobjegli. Za 6.500 evra ne mogu započeti novi život - navela je portparolka organizacije Eva Bejer. Istovremeno, više od 30 avganistanskih državljana koji su sudskim putem izborili pravo na ulazak u Njemačku, stiglo je danas u Hanover