Putin: Rusi brane suverenitet svoje zemlje radom u miru i na frontu

SRNA

04.11.2025

16:22

Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Rusi danas brane suverenitet, čast i dostojanstvo svoje zemlje radom, kako u miru tako i na frontu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Danas, čuvajući tradicije, branimo suverenitet, čast i dostojanstvo Rusije radom, kako u miru tako i na frontu - rekao je Putin u čestitki povodom Dana nacionalnog jedinstva u Rusiji.

Филипини-тајфун-04112025

Svijet

Broj stradalih u udaru tajfuna na Filipinima popeo se na 39

On je dodao da Rusija ima mnogo vjernih prijatelja.

- Rusija je uvijek otvorena za nove obostrano korisne kontakte sa stranim partnerima - istakao je Putin.

Vladimir Putin

