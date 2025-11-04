Putin: Rusi brane suverenitet svoje zemlje radom u miru i na frontu

Izvor:
Rusi danas brane suverenitet, čast i dostojanstvo svoje zemlje radom, kako u miru tako i na frontu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.
- Danas, čuvajući tradicije, branimo suverenitet, čast i dostojanstvo Rusije radom, kako u miru tako i na frontu - rekao je Putin u čestitki povodom Dana nacionalnog jedinstva u Rusiji.
On je dodao da Rusija ima mnogo vjernih prijatelja.
- Rusija je uvijek otvorena za nove obostrano korisne kontakte sa stranim partnerima - istakao je Putin.
