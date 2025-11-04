EU spremna da primi Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju u narednim godinama

Komesar EU za proširenje Marta Kos pohvalila je danas Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju zbog napretka ka pridruživanju bloku, rekavši da je proširenje realna mogućnost u narednim godinama.

Kosova je, predstavljajući godišnji izvještaj EU o proširenju, kritikovala Srbiju i Gruziju, rekavši da je Beograd usporio tempo reformi potrebnih za pridruživanje, dok se Gruzija sada smatra zemljom kandidatom samo nominalno.

- Moramo pripremiti našu uniju za veću EU - rekla je ona.

Prema njenim riječima, Crna Gora je ostvarila najveći napredak od zemalja kandidata na putu ka članstvu.

Ona je, takođe, pohvalila Albaniju za ono što je nazvala njenim "napretkom bez presedana", dodajući da je Moldavija takođe ubrzano napredovala uprkos pritiscima.

- Ukrajina je pokazala svoju posvećenost svom putu ka EU, napredujući u ključnim reformama. Biće neophodno održati ovaj zamah i spriječiti svaki rizik od nazadovanja, posebno u oblasti borbe protiv korupcije - rekla je Kosova.

Što se tiče Srbije, Komisija poziva vladu da se pozabavi nizom pitanja, uključujući korupciju, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, slobodu medija te izborne reforme.

- Srbija treba da prevaziđe trenutni politički zastoj i podjele u društvu obnavljanjem povjerenja među političkim i civilnim akterima i stvaranjem uslova za inkluzivan dijalog, potreban za sprovođenje potrebnih ključnih reformi - navodi se u zaključcima sa samita EU o proširenju u Briselu.

Zahtjev Srbije za pridruživanje bloku je otežan njenom nominalno neutralnom spoljnom politikom, koja podrazumijeva istovremeno težnju ka članstvu u EU uz održavanje veza sa Moskvom i Pekingom.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas rekla je da je članstvo u Evropskoj uniji do 2030. godine realan cilj za pojedine zemlje koje teže članstvu.

- Proširenje unije je u našem najboljem interesu - rekla je Kalasova u Briselu.