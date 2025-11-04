Logo

EU spremna da primi Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju u narednim godinama

Izvor:

SRNA

04.11.2025

16:05

Komentari:

0
ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

Komesar EU za proširenje Marta Kos pohvalila je danas Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju zbog napretka ka pridruživanju bloku, rekavši da je proširenje realna mogućnost u narednim godinama.

Kosova je, predstavljajući godišnji izvještaj EU o proširenju, kritikovala Srbiju i Gruziju, rekavši da je Beograd usporio tempo reformi potrebnih za pridruživanje, dok se Gruzija sada smatra zemljom kandidatom samo nominalno.

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Stanje bezbjednosti u Kneževu, Kotor Varošu i Čelincu dobro

- Moramo pripremiti našu uniju za veću EU - rekla je ona.

Prema njenim riječima, Crna Gora je ostvarila najveći napredak od zemalja kandidata na putu ka članstvu.

Ona je, takođe, pohvalila Albaniju za ono što je nazvala njenim "napretkom bez presedana", dodajući da je Moldavija takođe ubrzano napredovala uprkos pritiscima.

- Ukrajina je pokazala svoju posvećenost svom putu ka EU, napredujući u ključnim reformama. Biće neophodno održati ovaj zamah i spriječiti svaki rizik od nazadovanja, posebno u oblasti borbe protiv korupcije - rekla je Kosova.

Миодраг Парежанин-04112025

Gradovi i opštine

Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

Što se tiče Srbije, Komisija poziva vladu da se pozabavi nizom pitanja, uključujući korupciju, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, slobodu medija te izborne reforme.

- Srbija treba da prevaziđe trenutni politički zastoj i podjele u društvu obnavljanjem povjerenja među političkim i civilnim akterima i stvaranjem uslova za inkluzivan dijalog, potreban za sprovođenje potrebnih ključnih reformi - navodi se u zaključcima sa samita EU o proširenju u Briselu.

Zahtjev Srbije za pridruživanje bloku je otežan njenom nominalno neutralnom spoljnom politikom, koja podrazumijeva istovremeno težnju ka članstvu u EU uz održavanje veza sa Moskvom i Pekingom.

Radovan Višković

Republika Srpska

Višković: Postupci se ne mogu voditi bez dokaza

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas rekla je da je članstvo u Evropskoj uniji do 2030. godine realan cilj za pojedine zemlje koje teže članstvu.

- Proširenje unije je u našem najboljem interesu - rekla je Kalasova u Briselu.

Podijeli:

Tagovi:

Evropska unija

Marta Kos

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хеликоптер

Svijet

Srušio se vojni helikopter, poginulo šest osoba

21 h

0
Илустрација

Hronika

Određen pritvor policajcu osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice

21 h

0
Уз помоћ ових трикова моментално вратите сјај накиту који је потамнио

Savjeti

Uz pomoć ovih trikova momentalno vratite sjaj nakitu koji je potamnio

21 h

0
Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ

Hronika

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

22 h

0

Više iz rubrike

Хеликоптер

Svijet

Srušio se vojni helikopter, poginulo šest osoba

21 h

0
Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Svijet

Glavni arhitekta “rata protiv terorizma”: Ko je bio Dik Čejni

1 d

1
Умро Дик Чејни

Svijet

Umro Dik Čejni

1 d

2
Ова земља уводи затвор за 13-годишњаке

Svijet

Ova zemlja uvodi zatvor za 13-godišnjake

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner