Umro Dik Čejni

Izvor:

ATV

04.11.2025

12:37

Komentari:

2
Умро Дик Чејни
Foto: Tanjug/AP/Chuck Burton

Dik Čejni, bivši potpredsjednik SAD-a preminuo je u 84. godini.

Za Čejnija kažu da je bio najmoćniji moderni potpredsjednik SAD-a i glavni arhitekta “rata protiv terorizma”, koji je pomagao u vođenju zemlje u pogrešno vođeni rat u Iraku zasnovan na netačnim pretpostavkama.

Čejni, 46. potpredsjednik SAD, koji je služio uz republikanskog predsjednika Džordža V. Buša tokom dva mandata između 2001. i 2009. godine, decenijama je bio dominantna i polarizujuća figura u Vašingtonu.

Tagovi:

SAD

Dik Čejni

Komentari (2)
