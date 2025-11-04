Umro Dik Čejni

Za Čejnija kažu da je bio najmoćniji moderni potpredsjednik SAD-a i glavni arhitekta “rata protiv terorizma”, koji je pomagao u vođenju zemlje u pogrešno vođeni rat u Iraku zasnovan na netačnim pretpostavkama.

Čejni, 46. potpredsjednik SAD, koji je služio uz republikanskog predsjednika Džordža V. Buša tokom dva mandata između 2001. i 2009. godine, decenijama je bio dominantna i polarizujuća figura u Vašingtonu.