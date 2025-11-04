Budimir: Stanje bezbjednosti u Kneževu, Kotor Varošu i Čelincu dobro

Izvor:
SRNA
04.11.2025
16:04
Komentari:0
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir konstatovao je da je stanje bezbjednosti na području Kneževa, Kotor Varoša i Čelinca dobro, naglasivši značaj saradnje policijskih službenika sa građanima.
Budimir je, zajedno sa direktorom Policije Srpske Sinišom Kostreševićem posjetio policijske stanice u ovim opštinama, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova.
Gradovi i opštine
Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći
"Ovim nastavljamo obilazak terena kako bi utvrdili šta možemo da poboljšamo i šta da uradimo da bi bili još efikasniji servis našim građanima", izjavio je Budimir.
Budimir i Kostređević su sa rukovodiocima Policijske uprave Banjaluka i policijskih stanica Kneževo, Kotor Varoš i Čelinac razgovarali o organizaciji rada i kapacitetima policije, a sve u cilju unapređenju uslova rada koji će doprinijeti još efikasnijem izvršavanju njihovih poslova i zadataka.
Republika Srpska
21 h0
Svijet
21 h0
Hronika
21 h0
Savjeti
21 h0
Republika Srpska
21 h0
Republika Srpska
22 h0
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
23 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu