Budimir: Stanje bezbjednosti u Kneževu, Kotor Varošu i Čelincu dobro

Izvor:

SRNA

04.11.2025

16:04

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir konstatovao je da je stanje bezbjednosti na području Kneževa, Kotor Varoša i Čelinca dobro, naglasivši značaj saradnje policijskih službenika sa građanima.

Budimir je, zajedno sa direktorom Policije Srpske Sinišom Kostreševićem posjetio policijske stanice u ovim opštinama, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova.

Миодраг Парежанин-04112025

Gradovi i opštine

Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

"Ovim nastavljamo obilazak terena kako bi utvrdili šta možemo da poboljšamo i šta da uradimo da bi bili još efikasniji servis našim građanima", izjavio je Budimir.

Budimir i Kostređević su sa rukovodiocima Policijske uprave Banjaluka i policijskih stanica Kneževo, Kotor Varoš i Čelinac razgovarali o organizaciji rada i kapacitetima policije, a sve u cilju unapređenju uslova rada koji će doprinijeti još efikasnijem izvršavanju njihovih poslova i zadataka.

Željko Budimir

