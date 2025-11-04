Budimir: Stanje bezbjednosti u Kneževu, Kotor Varošu i Čelincu dobro

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir konstatovao je da je stanje bezbjednosti na području Kneževa, Kotor Varoša i Čelinca dobro, naglasivši značaj saradnje policijskih službenika sa građanima.

Budimir je, zajedno sa direktorom Policije Srpske Sinišom Kostreševićem posjetio policijske stanice u ovim opštinama, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova.

Gradovi i opštine Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

"Ovim nastavljamo obilazak terena kako bi utvrdili šta možemo da poboljšamo i šta da uradimo da bi bili još efikasniji servis našim građanima", izjavio je Budimir.

Budimir i Kostređević su sa rukovodiocima Policijske uprave Banjaluka i policijskih stanica Kneževo, Kotor Varoš i Čelinac razgovarali o organizaciji rada i kapacitetima policije, a sve u cilju unapređenju uslova rada koji će doprinijeti još efikasnijem izvršavanju njihovih poslova i zadataka.