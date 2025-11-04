Logo

Osnovni sud CIK-u vratio dopis Suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom

ATV

04.11.2025

13:54

Основни суд ЦИК-у вратио допис Суда БиХ у вези са Милорадом Додиком

Osnovni sud u Banjaluci vratio je CIK-u BiH dopis Suda BiH u kojima tumače da Milorad Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a.

"Vijeće od troje sudija Osnovnog suda u Banjaluci u vanparničnom postupku donijelo je dana 29.10.2025. godine Rješenje pod brojem Rp-8/02, kojim se vraća Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesak od 22.10.2025. godine radi ispravke i dopune, tako što će se u istom jasno odrediti da li se radi o prijedlogu tog Organa za pokretanje vanparničnog postupka za upis promjene podataka upisanih u registar političkih organizacija koji vodi ovaj Sud, a koji se odnose na političku organizaciju Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, sa napomenom da će se smatrati da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku, a ako bude vraćen bez ispravke, odnosno dopune, odbaciće se", potvrđeno je za ATV.

