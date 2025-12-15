Logo
Large banner

Ilon Mask prvi sa bogatstvom od preko 600 milijardi dolara

Izvor:

SRNA

15.12.2025

21:58

Komentari:

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Američki preduzetnik Ilon Mask prva je osoba u svijetu čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara, objavio je magazin "Forbs".

Njegov glavni izvor prihoda je kompanija za svemirske letove "Spejs iks", navodi se u tekstu.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine

Prema "Forbsu", neto vrijednost Maskove imovine trenutno iznosi 677 milijardi dolara.

Magazin napominje da do sada nijedna osoba u svijetu nikada nije posjedovala bogatstvo ni blizu 500 milijardi dolara.

Podijeli:

Tag:

Ilon Mask

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Страва на стази при 120 km/h: Скијашица извела никад виђен потез

Ostali sportovi

Strava na stazi pri 120 km/h: Skijašica izvela nikad viđen potez

47 min

0
Полиција аутомобил

Hronika

Muškarac (29) čije je tijelo pronađeno kod Mostara bio pripadnik Oružanih snaga BiH

49 min

0
Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Svijet

Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku

56 min

0
Шта је строго забрањено на крузерима?

Zanimljivosti

Šta je strogo zabranjeno na kruzerima?

57 min

0

Više iz rubrike

Орбан: Мале шансе да се избјегне конфисковање руске имовине

Svijet

Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine

39 min

0
Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Svijet

Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku

56 min

0
Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Svijet

Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

1 h

0
Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

Svijet

Moskva će uzvratiti na nove sankcije EU

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner