Ilon Mask prvi sa bogatstvom od preko 600 milijardi dolara

Izvor:
SRNA
15.12.2025
21:58
Komentari:0
Američki preduzetnik Ilon Mask prva je osoba u svijetu čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara, objavio je magazin "Forbs".
Njegov glavni izvor prihoda je kompanija za svemirske letove "Spejs iks", navodi se u tekstu.
Svijet
Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine
Prema "Forbsu", neto vrijednost Maskove imovine trenutno iznosi 677 milijardi dolara.
Magazin napominje da do sada nijedna osoba u svijetu nikada nije posjedovala bogatstvo ni blizu 500 milijardi dolara.
Ostali sportovi
47 min0
Hronika
49 min0
Svijet
56 min0
Zanimljivosti
57 min0
Najnovije
Najčitanije
22
34
22
32
22
28
22
26
22
21
Trenutno na programu