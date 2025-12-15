Ilon Mask prvi sa bogatstvom od preko 600 milijardi dolara

Američki preduzetnik Ilon Mask prva je osoba u svijetu čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara, objavio je magazin "Forbs".

Njegov glavni izvor prihoda je kompanija za svemirske letove "Spejs iks", navodi se u tekstu.

Prema "Forbsu", neto vrijednost Maskove imovine trenutno iznosi 677 milijardi dolara.

Magazin napominje da do sada nijedna osoba u svijetu nikada nije posjedovala bogatstvo ni blizu 500 milijardi dolara.