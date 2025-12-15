Logo
Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

Izvor:

Sputnjik

15.12.2025

21:34

Komentari:

0
Rješenje sukoba u Ukrajini bliže je nego ikada, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp nakon još jednih u nizu pregovora o Ukrajini koji su održani u Berlinu.

„Imali smo veoma dobar razgovor sa evropskim liderima o sukobu u Ukrajini. Čini se da stvari idu dobro, ali o tome govorimo već duže vrijeme“, rekao je Tramp.

Istovremeno, on se požalio da strane tokom pregovora često mijenjaju svoje pozicije, piše Sputnjik.

