Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

Izvor:
Sputnjik
15.12.2025
21:34
Komentari:0
Rješenje sukoba u Ukrajini bliže je nego ikada, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp nakon još jednih u nizu pregovora o Ukrajini koji su održani u Berlinu.
„Imali smo veoma dobar razgovor sa evropskim liderima o sukobu u Ukrajini. Čini se da stvari idu dobro, ali o tome govorimo već duže vrijeme“, rekao je Tramp.
Istovremeno, on se požalio da strane tokom pregovora često mijenjaju svoje pozicije, piše Sputnjik.
