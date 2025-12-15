Logo
Zašto se na vrh jelke postavlja zvijezda?

Magazin novosti

15.12.2025

21:27

Кићење новогодишње јелке
Foto: Jonathan Borba/Pexels

Decembar je mjesec u znaku praznika, a mnogi su već u njegovim prvim danima okitili jelku i dom sa novogodišnjim ukrasima. Decenijama je u domovima širom svijeta naizostavna zvijezda na vrhu jelke, a mnogi ne znaju njeno pravo značenje.

Mnogi od nas s ljubavlju postavljaju zvijezdu na vrh jelke, možda ne razmišljajući o njenom dubljem značenju. Ovaj običaj nosi sa sobom bogatu simboliku i tradiciju.

Postavljanje zvijezde na vrh božićne jelke ima svoje korijene u hrišćanskoj tradiciji. Zvijezda simbolizuje Vitlejemsku zvijezdu koja je, prema Jevanđelju po Mateju, vodila mudrace sa Istoka do mjesta rođenja Isusa Hrista. Ova pojava bila je znak rođenja novog kralja, a mudraci su je slijedili kako bi mu se poklonili i donijeli darove. Stoga, zvijezda na vrhu jelke podsjeća vjernike na božansko vođstvo i svjetlost koja je obasjala svijet dolaskom Hrista.

Tradicija kićenja jelke potiče iz Njemačke iz 16. vijeka, gdje su vjernici unosili ukrašena drveća u svoje domove. Martin Luter, protestantski reformator, navodno je prvi dodao svijeće na jelku kako bi dočarao zvjezdano nebo koje je vidio tokom noćne šetnje. Ovaj običaj se postepeno širio Evropom, a kasnije i svijetom, evoluirajući u različite oblike i uključujući razne ukrase, među kojima je zvezda zauzimala posebno mjesto.

Zvijezda na vrhu jelke obično ima pet krakova, što je karakterističan oblik koji se povezuje sa simbolikom rođenja Hrista i svjetlosti koja je vodila mudrace.

Šta zvijezda na jelci označava danas?

Danas, postavljanje zvijezde na vrh jelke nije samo vjerski simbol, već i dio šire kulturne tradicije. Za mnoge porodice, ovaj čin označava završetak ukrašavanja i početak praznične sezone.

Bez obzira na vjerska uvjerenja, zvijezda predstavlja simbol nade, vođstva i univerzalne želje za mirom i dobrom voljom među ljudima.

