Šta je strogo zabranjeno na kruzerima?

Jedna kreatorka sadržaja otkrila je da već 13 godina živi luksuzno bez plaćanja kirije, putujući svijetom na kruzerima.

Kristin Strits-Kestelu, 44-godišnjakinja iz SAD, odlučila je da napusti klasičan "kopneni" način života i preseli se na more, gdje je godinama radila kao direktorka krstarenja. Umjesto kirije i hipoteke, njena svakodnevica uključuje okeane, luke širom svijeta i život na brodu.

Tokom godina provedenih na kruzerima Kristin je tamo upoznala i svog supruga, Pitera, glavnog inženjera posade, sa kojim dijeli ljubav prema životu na moru.

Iako se povukla sa funkcije direktorke krstarenja, danas joj je dozvoljeno da živi na brodu kao gošća svog supruga. U međuvremenu se posvetila stvaranju sadržaja i na TikToku dokumentuje svoju svakodnevicu na kruzerima, gdje je prati više od milion ljudi.

Otkrila jedinu stvar koju na brodu ne smije da radi

Kristin često ističe da je život na kruzeru svijet za sebe koji mnogi ne razumiju. Upravo zbog te svojevrsne tajnovitosti, kaže, svaki incident na brodu brzo postane vijest.

Ipak, tvrdi da su kruzeri mnogo bezbjedniji nego što ljudi misle.

Naglašava da svakodnevno morem plovi više od 260 kruzera različitih kompanija i da su ozbiljni incidenti izuzetno rijetki. Zdravstvene rizike, koje mnogi pominju, svodi na osnovnu higijenu, dodajući da se njen suprug u 34 godine na moru razbolio samo jednom.

Život na brodu, naravno, ima i svoje prednosti. Kao supruga člana posade, Kristin ima pristup i prostorima namijenjenim osoblju i onima za putnike, koristi bazen, spa-centar i restorane, kao i priliku da upozna nove destinacije svaki put kada brod uplovi u luku.

Ipak, postoje i jasna pravila. Jedna stvar koju na brodu ne smije da radi jeste – kockanje. Takođe vodi računa o privatnosti drugih i u svojim snimcima ne snima goste niti članove posade bez njihovog dopuštenja, naglašavajući da poštuje tuđi odmor i lično vrijeme, prenosi Indeks.