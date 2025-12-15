Logo
Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku

Izvor:

SRNA

15.12.2025

21:39

Komentari:

0
Trenutni planovi za borbu protiv globalnog zagrijavanja sačuvaće samo tri odsto alpskih glečera od nestanka u ovom vijeku, a većina će se otopiti u naredne dvije decenije, navodi se u studiji univerziteta ETH Cirih u Švajcarskoj.

Ledeni pokrivači centralne Evrope nestaju brže nego bilo gdje drugdje na planeti, pokazuju rezultati istražvanja.

Naučnici su otkrili da 79 odsto svjetskih glečera neće preživjeti ovaj vijek ukoliko države ne pojačaju napore da obuzdaju klimatske promjene.

- Alpe kakve danas poznajemo potpuno će se promijeniti do kraja vijeka - rekao je za "Politiku" Lander van Triht, glavni autor studije.

Istraživanje, objavljeno u časopisu "Nejčer klajmat čejndž", prvo je u kojem izračunato koliko će glečera opstati do 2100. godine pod različitim scenarijima zagrijavanja.

Prethodne studije su se fokusirale na veličinu ili masu leda, faktore koji određuju budući porast nivoa mora i nestašicu vode, jer je u glečerima sadržano 70 odsto svjetskih zaliha slatke vode.

Istraživači se nadaju da će njihovi nalazi, uključujući bazu podataka sa projektovanom stopom opstanka svakog od 211.000 glečera u svijetu, pomoći u procjeni uticaja klimatskih promjena na lokalne ekonomije i ekosisteme.

Istraživači su otkrili da će 97 odsto glečera centralne Evrope nestati u ovom vijeku ako globalno zagrijavanje dostigne 2,7 stepena Celzijusova iznad predindustrijskog nivoa.

