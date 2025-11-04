Karan: Novi zakon će prava studenata dići na viši nivo

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan najavio je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju koji će afirmisati sva dosadašnja prava studenata i dići ih na viši nivo.

Karan je odgovarajući na poslanička pitanja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da je važno podizanje studentskog standarda, ističući da student ne treba da razmišlja o standardu koji podrazumijeva adekvatan smještaj, ishranu i sve što čini studentski život.

''Programske aktivnosti odnose se na stipendiranje. Resorno ministarstvo je raspisalo nekoliko konkursa za prvi, drugi i treći ciklus studija za više od 1.000 studenata za šta je predviđeno preko dva miliona KM'', istakao je Karan.

On je rekao da se posebno stipendiraju uspješni redovni studenti, ali i studenti iz višečlanih porodica, te porodica poginulih boraca i invalida.

''Kroz Fond "Milan Jelić" za najbolje studente raspisujemo konkurse i za one koji su uspješni u inostranstvu. Afirmišemo znanje i dobre stvari, a posebno naučnoistraživačke aktivnosti'',naveo je Karan.

On je istakao da je u procesu naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja u Republici Srpskoj najvažniji proizvod mladi obrazovani čovjek koji će kasnije biti pokretač društva i privrede.

Karan je dodao da je student subjekt cijelog tog procesa, pored nastavnog osoblja i ustanova za visoko obrazovanje, naučnotehnološki razvoj i istraživanje.