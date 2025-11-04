Dobro teče oporavak pacijenata kojima su u Minsku transplantirani bubrezi

Dvoje pacijenata kojima su transplantirani bubrezi od istog donora u Minsku, oporavljaju se planiranom dinamikom, stabilni su, dobrih bubrežnih parametara i dalje će biti kontrolisani u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Pacijentima je transplantacija bubrega urađena početkom oktobra u Minsku, a kontrolni pregled obavili su ljekari Odjeljenja nefrologije u Klinici UKC-a za unutrašnje bolesti.

Iz ove zdravstvene ustanove navode da je rijedak slučaj da jedan donor spasi dva ljudska života.

Riječ je o kadaveričnoj transplantaciji bubrega koji je izvađen iz osobe koja je moždano mrtva.

Iz UKC-a ističu da je prioritet rukovodstva ove zdravstvene ustanove, na čelu sa doktorom Vladom Đajićem, ulaganje u nove medicinske tehnologije, edukacija medicinskog osoblja, te razmjena iskustava sa renomiranim zdravstvenim ustanovama.

- Ovom prilikom želimo još jednom da zahvalimo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku koji su omogućili saradnju sa zdravstvenim ustanovama u Bjelorusiji - zaključuje se u saopštenju.