Dodik: Ako Ustavni sud BiH smatra da se odluke neizabranog stranca mogu čitati kao zakon, onda...

04.11.2025

11:40

Додик: Ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда...
Foto: ATV

Ako Ustavni sud BiH smatra da se odluke neizabranog stranca mogu čitati kao zakon, onda ovo nije ustavna zemlja, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

- I to je tako, gledano čisto pravno - naveo je Dodik.

Dodik je istakao da Ustavni sud BiH ne može donijeti odluke koje su suprotne Ustavu BiH, Ustavu Republike Srpske i Ustavu FBiH.

- Sami su rekli u ranijim odlukama, što je navedeno i u apelaciji, da ne može odluka suda biti suprotna Ustavu Srpske. I da se prihvati hipotetički da je Šmit neko i nešto, ti ukazi su potpisani prije te njegove odluke. Ustav Republike Srpske nalaže predsjedniku da potpisuje ukaze, što nisu mogli ni da ospore, jer je sam Ustavni sud BiH rekao da se ne mogu donositi odluke protiv Ustava Srpske, Ustava BiH i Ustava FBiH - pojasnio je Dodik.

Ističe da je ovo sve od početka bilo politički.

- Ako Ustav BiH kaže da zakone na nivou BiH može donositi samo PS BiH, Ustavni sud to ne uvaži, kakav je to onda Ustavni sud? Mi želimo da ovo završimo na nivou BiH, kako bi se moglo ići prema međunarodnim instancama- naveo je Dodik.

