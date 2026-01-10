Odbor za zaštitu prava Srba: "Helez je portparol velikobošnjačke politike"

Izvor:
SRNA
10.01.2026
16:09
Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH /FBiH/ saopšteno je da je ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez portparol velikobošnjačke politike, te da je Republika Srpska jedini garant da se Srbima neće ponoviti stradanja iz prošlosti.
U saopštenju se ističe da je Republika Srpska jedini garant da se Srbima neće ponoviti Jasenovac, Garavice, Prebilovci, Livanjske jame, Kazani, "Viktor Bubanj", Čelebići, Turčin i druga gubilišta i logori.
Iz Odbora napominju da je Republika Srpska spas i za Srbe u FBiH i Hrvatskoj, te da Srbi jedino u Republici Srpskoj osjećaju sigurnost.
"Samo tamo gdje je srpski predsjednik, srpska vlada, srpski MUP i srpski policajac, tamo neće biti genocida nad Srbima. To je Republika Srpska", navodi se u saopštenju povodom Helezove izjave "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH".
Iz Odbora ističu da je cilj politike koju zastupa Helez unitarna bošnjačka BiH u kojoj bi Srbi bili preglasani, kao 1992. godine.
U saopštenju se naglašava da nikakvo ukidanje Republike Srpske ne dolazi u obzir i da nijedan Srbin nema namjeru da o tome razgovara.
"Može se govoriti samo o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj, odnosno o vraćanju vojske, carina i svega što je Republici Srpskoj protivustavno oteto", navodi se u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.
