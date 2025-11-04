Logo

U sudaru vozova poginulo najmanje 8 osoba

04.11.2025

17:09

У судару возова погинуло најмање 8 особа
Foto: Unsplash

Najmanje osam ljudi je poginulo, a nekoliko je ranjeno u sudaru putničkog i teretnog voza u državi Čatisgar u centralnoj Indiji, rekli su zvaničnici.

Teretni voz je stajao u trenutku nesreće, a putnički voz je udario u njega otpozadi, oštetivši prvih nekoliko vagona putničkog voza, rekao je novinarima zamjenik glavnog ministra Arun Sao.

Međutim, željezničke nesreće nisu neuobičajene u ovoj zemlji, koja je doživela jedan od najgorih takvih sudara 2023. godine, kada su se tri voza sudarila u južnoj državi Odiša. Tom prilikom poginulo je 288 ljudi.

Tagovi:

voz

željeznička nesreća

