U sudaru vozova poginulo najmanje 8 osoba

Najmanje osam ljudi je poginulo, a nekoliko je ranjeno u sudaru putničkog i teretnog voza u državi Čatisgar u centralnoj Indiji, rekli su zvaničnici.

Teretni voz je stajao u trenutku nesreće, a putnički voz je udario u njega otpozadi, oštetivši prvih nekoliko vagona putničkog voza, rekao je novinarima zamjenik glavnog ministra Arun Sao.

Televizijski snimci prikazali su uništeni prvi vagon putničkog voza djelimično postavljen na posljednji vagon teretnog voza, dok policija i spasilačke ekipe pokušavaju da izvuku preživjele.

Uprava željeznica saopštila je da će biti sprovedena detaljna istraga o incidentu.

Indijska željeznička mreža je četvrta po veličini na svijetu i prolazi kroz transformaciju vrijednu 30 milijardi dolara sa novim vozovima i modernim stanicama.

Međutim, željezničke nesreće nisu neuobičajene u ovoj zemlji, koja je doživela jedan od najgorih takvih sudara 2023. godine, kada su se tri voza sudarila u južnoj državi Odiša. Tom prilikom poginulo je 288 ljudi.