Skoko: Te ''Gacko'' ponovo na mreži

Termoelektrana "Gacko" danas je ponovo počela da radi nakon kraćeg prolaznog kvara, izjavio je Srni direktor tog preduzeća Maksim Skoko.

Skoko je naveo da u termoelektrani u narednom periodu ne očekuju probleme, ali da se to nikad ne zna zbog starosti sistema.

BiH Centralna banka: Broj blokiranih računa poslovnih subjekata porastao na 107.943

Prema njegovim riječima, na deponiji gatačke termoelektrane nalazi se oko 100.000 tona uglja.

Skoko je dodao da je termoelektrana, nakon kapitalnog remonta, radila neprekidno skoro dva mjeseca i proizvela 1.010 gigavat-časova električne energije, što je oko tri odsto više od plana.

Kvar zbog kojeg je Termoelektrana "Gacko" bila van mreže, nastao je juče popodne.