Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije

Mađarska neće dozvoliti Ukrajini da se pridruži Evropskoj uniji, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, komentarišući novi izvještaj Evropske komisije o proširenju EU.

- Mađarski narod je jasno stavio do znanja da ne želi da Ukrajina bude članica Evropske unije. A pošto pitanje proširenja EU zahtijeva jednoglasnost svih država članica, a Mađarska i mađarski narod su jasno rekli da ne podržavaju članstvo Ukrajine u EU, Ukrajina neće biti članica Evropske unije - poručio je Sijarto u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske, prenosi RT Balkan.

Fudbal Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mladena Žižovića

U saopštenju se takođe ističe da lideri EU nastoje da na vlast u Mađarskoj dovedu opozicionu stranku "Tisa", koja je spremna da podrži ubrzani pristup Ukrajine EU "i time gurne Evropu u rat".

- To nećemo dozvoliti, jer mađarski narod ne želi da ratuje - zaključio je Sijarto.

On je ranije naveo da je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine razočarano jer nije uspijelo da uvuče Budimpeštu u sukob sa Moskvom.

Zdravlje Srbi prečesto rade ovo, a loše je za testise: Urolog upozorava

- Ukrajina je pokazala posvećenost svom putu ka EU, napredujući u ključnim reformama. Biće neophodno održati ovaj zamah i spriječiti svaki rizik od nazadovanja, posebno u borbi protiv korupcije - izjavila je ranije danas komesarka EU za proširenje Marta Kos.