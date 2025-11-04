Logo

Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije

04.11.2025

19:57

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska neće dozvoliti Ukrajini da se pridruži Evropskoj uniji, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, komentarišući novi izvještaj Evropske komisije o proširenju EU.

- Mađarski narod je jasno stavio do znanja da ne želi da Ukrajina bude članica Evropske unije. A pošto pitanje proširenja EU zahtijeva jednoglasnost svih država članica, a Mađarska i mađarski narod su jasno rekli da ne podržavaju članstvo Ukrajine u EU, Ukrajina neće biti članica Evropske unije - poručio je Sijarto u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske, prenosi RT Balkan.

Младен Живковић

Fudbal

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mladena Žižovića

U saopštenju se takođe ističe da lideri EU nastoje da na vlast u Mađarskoj dovedu opozicionu stranku "Tisa", koja je spremna da podrži ubrzani pristup Ukrajine EU "i time gurne Evropu u rat".

- To nećemo dozvoliti, jer mađarski narod ne želi da ratuje - zaključio je Sijarto.

On je ranije naveo da je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine razočarano jer nije uspijelo da uvuče Budimpeštu u sukob sa Moskvom.

covjek tuzan pixabay

Zdravlje

Srbi prečesto rade ovo, a loše je za testise: Urolog upozorava

- Ukrajina je pokazala posvećenost svom putu ka EU, napredujući u ključnim reformama. Biće neophodno održati ovaj zamah i spriječiti svaki rizik od nazadovanja, posebno u borbi protiv korupcije - izjavila je ranije danas komesarka EU za proširenje Marta Kos.

