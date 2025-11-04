Broj stradalih u udaru tajfuna na Filipinima popeo se na 39

Broj poginulih u udaru tajfuna Kalmegi, koji je pogodio centralne centralne Filipine, popeo se na 39, rekao je danas lokalni vladin zvaničnik.

Smrtni ishodi su posljedica utapanja i urušavanja građevina, rekla je pokrajinska službenica za informisanje Anđeliz Orong u telefonskoj poruci, prenio je Rojters.

Tajfun je izazvao bujične poplave koje su zarobile stanovnike na krovovima i potopile automobile u više naselja, a takođe su desetine hiljada ljudi raseljene, prenio je AP.

Tajfun je pre podneva duvao iznad grada Bakolod u provinciji Negros Oksidental, sa stalnim vetrovima do 140 kilometara na sat i udarima do 195 kilometara na čas, nakon što je oko ponoći stigao do kopna u gradu Silago u provinciji Južni Lejte.

U Južnom Lejteu je prijavljen i nestanak struje u cijeloj provinciji.

Generalna sekretarka Filipinskog crvenog krsta Gvendolin Pang saopštila je da su stanovnici zarobljeni na krovovima kuća u gradu Liloan u provinciji Sebu.

- Dobili smo mnogo poziva ljudi koji traže pomoć, ali to je trenutno nemoguće zbog velikih količina krhotina i poplavnih voda - rekla je Pang za AP.

U provinciji Istočni Samar jak vetar je oštetio oko 300 kuća u zajednici Homonhon, dijelu grada Guiuan, ali nije bilo povrijeđenih ni poginulih, saopštila je gradonačelnica Analiza Gonzales Kvan.

Meteorolozi navode da je Kalmegi, 20. tropski ciklon koji je ove godine pogodio Filipine, nastavio da se kreće ka zapadu brzinom od 25 kilometara na čas i da bi večeras ili sutra ujutru trebalo da krene ka Južnokineskom moru.

Prije udara tajfuna, evakuisano je više od 150.000 ljudi iz istočnih provincija.

Vlasti su upozorile na obilne padavine, jake vjetrove i olujne udare do tri metra.

Na ostrvu Negros izdato je upozorenje zbog klizišta sa planine Kanlaon, aktivnog vulkana koji je posljednjih meseci ispuštao oblake pepela.

Zbog oluje i nemirnog mora obustavljen je saobraćaj međuostrvskih trajekata i ribarskih brodova, pa je više od 3.500 putnika ostalo nasukano u gotovo 100 luka.

Otkazano je najmanje 186 lokalnih letova.