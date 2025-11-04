Spremno 50.000 KM: Prilika za studente u Srpskoj

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje 20 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi završnih radova (doktorske disertacije).

Za ove namjene Ministarstvo je obezbijedilo 50.000 KM.

"Konkursom je planirano sufinansiranje izrade po četiri doktorske disertacije iz oblasti inženjerstva i tehnologije kao i društvenih nauka, zatim po tri disertacije iz oblasti prirodnih, medicinskih i zdravstvenih i poljoprivrednih nauka, dvije disertacije iz oblasti humanističkih nauka i jedna iz oblasti umjetnosti", saopšteno je iz Ministarstva.

Uslovi

Kada je riječ o uslovima, Ministarstvo napominje da pravo učešća na Konkursu imaju kandidati, odnosno doktorandi državljani Republike Srpske, BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj, ne stariji od 28 godina.

"Pored toga, uslov za konkurisanje je odobrena doktorska disertacija od strane univerziteta, odnosno fakulteta i položeni svi ispiti na trećem ciklusu akademskih studija", naglašeno je iz Ministarstva.

Više informacija o detaljima Konkursa koji je otvoren do 20. novembra može se pogledati na internet stranici Ministarstva.