Logo

Spremno 50.000 KM: Prilika za studente u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

04.11.2025

15:28

Komentari:

0
Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje 20 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi završnih radova (doktorske disertacije).

Za ove namjene Ministarstvo je obezbijedilo 50.000 KM.

zajednicke institucije

Ekonomija

Političarima u BiH više nema kafe za 0,8, niti krompira za 1 KM

"Konkursom je planirano sufinansiranje izrade po četiri doktorske disertacije iz oblasti inženjerstva i tehnologije kao i društvenih nauka, zatim po tri disertacije iz oblasti prirodnih, medicinskih i zdravstvenih i poljoprivrednih nauka, dvije disertacije iz oblasti humanističkih nauka i jedna iz oblasti umjetnosti", saopšteno je iz Ministarstva.

Uslovi

Kada je riječ o uslovima, Ministarstvo napominje da pravo učešća na Konkursu imaju kandidati, odnosno doktorandi državljani Republike Srpske, BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj, ne stariji od 28 godina.

Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

"Pored toga, uslov za konkurisanje je odobrena doktorska disertacija od strane univerziteta, odnosno fakulteta i položeni svi ispiti na trećem ciklusu akademskih studija", naglašeno je iz Ministarstva.

Više informacija o detaljima Konkursa koji je otvoren do 20. novembra može se pogledati na internet stranici Ministarstva.

Podijeli:

Tagovi:

konkurs

stipendija

studenti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Ekonomija

Hoće li zbog goriva da poskupi i brašno?

22 h

0
Кујовић поново осуђен на осам година затвора због смрти супружника Хршум

Hronika

Kujović ponovo osuđen na osam godina zatvora zbog smrti supružnika Hršum

22 h

0
Хорор у Србији: Тијело жене пронађено у замрзивачу

Hronika

Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču

22 h

0
Које витамине и минерале треба узимати зими?

Zdravlje

Koje vitamine i minerale treba uzimati zimi?

22 h

0

Više iz rubrike

Огласило се Тужилаштво БиХ о обустављању истраге против Додика, Вишковића и Стевандића

Republika Srpska

Oglasilo se Tužilaštvo BiH o obustavljanju istrage protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

23 h

0
Основни суд ЦИК-у вратио допис Суда БиХ у вези са Милорадом Додиком

Republika Srpska

Osnovni sud CIK-u vratio dopis Suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom

23 h

0
ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

ERS: Cvjetinović se umorio na poziciji direktora RiTE Ugljevik

1 d

6
Ковачевић Звиздићу: А када ви пријетите протестима у случају ослобађајуће пресуде, то је подршка независности правосуђа?!

Republika Srpska

Kovačević Zvizdiću: A kada vi prijetite protestima u slučaju oslobađajuće presude, to je podrška nezavisnosti pravosuđa?!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner