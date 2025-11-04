Cvjetinović optužio Petrovića da stoji iza štrajka radnika RiTE Ugljevik

Odmah nakon protesta radnika RiTe Ugljevik, koji između ostalog traže smjenu kompletne Uprave - oglasio se direktor RiTE Ugljevik Diko Cvjetinović.

Za sve optužuje generalnog direktora Elektroprivrede Luku Petrovića.

Republika Srpska Protest radnika RiTE Ugljevik

- Ovo su zahtjevi pojedinih neradnika. Slobodno mogu da kažem predvođeni predsjednikom sindikata. Tu je još jedna grupa ljudi uz podršku direktora Elektroprivrede Luke Petrovića. Iza ovog štrajka i ovih konstrukcija stoji direktno Luka Petrović. Čovjek koji je u zadnjih 6-7 godina doveo TE Ugljevik i cijeli energetski sistem Srpske u kolaps - rekao je Cvijetinović na konferenciji za novinare.

Podsjećamo, u Ugljeviku je održan protest radnika RiTE Ugljevik koji su u subotu stupili u štrajk.