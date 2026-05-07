Optuženi za teško premlaćivanje u crkvenoj porti

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv Ž.M. i N.R. koji se terete za brutalno premlaćivanje B.P. u crkvenoj porti.

Optužnicom se Ž.M. i N.R stavlja na teret da su dana 28/29.07.2024. godine, u mjestu Knežina, opština Sokolac, u porti pravoslavne crkve, teško tjelesno povrijedili B.P. na način da su mu zadali više udaraca zatvorenim pesnicama i nogama u pred‌jelu glave i drugih dijelova tijela, svjesni da svojom radnjom mogu drugom nanijeti tešku povredu, a što su i htjeli.

Teško povrijeđeni B.P. zadobio je povredu u vidu potresa mozga praćen dezorijentisanošću, pospanošću, zbunjenošću, nemogućnosti opisivanja predmetnog događaja, ali bez gubitka svijesti i krvni podliv u desnom čeonom pred‌jelu, saopšteno je ispred Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.