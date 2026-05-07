Papa Lav nazvao banku, službenica mu spustila slušalicu

Otprilike dva mjeseca nakon što je kardinal Robert Fransis Prevost, rodom iz Čikaga, postao papa Lav Četrnaesti, nazvao je svoju banku u domovini.

Ovu anegdotu prošle sedmice ispričao je njegov bliski prijatelj, velečasni Tom Makarti, na okupljanju katolika u Nejpervilu u američkoj saveznoj državi Ilinois, piše "Njujork tajms".

Neuspješan poziv banci

Novi papa predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi da promijeni svoj telefonski broj i adresu u evidenciji banke, ispričao je velečasni Makarti.

Papa je zatim tačno odgovorio na sva sigurnosna pitanja.

Međutim, službenica iz banke rekla mu je da to nije dovoljno te da će morati lično da dođe u poslovnicu.

"Čujte, to nikako neću moći da uradim", prepričao je Makarti rastuću frustraciju novog pape, na šta se publika nasmijala, kako se vidi na snimku podijeljenom na društvenim mrežama. "Odgovorio sam vam na sva sigurnosna pitanja."

Službenica se izvinila, a papa je tada pokušao sa drugačijim pristupom.

"Ja sam papa Lav"

"Da li bi vam išta značilo kada bih vam rekao da sam ja papa Lav?", upitao je, prema riječima velečasnog Makartija.

Nakon toga mu je spustila slušalicu.

Čak i dok vode više od milijardu katolika širom svijeta i žive u pozlaćenom sjaju okruženi neprocjenjivom umjetnošću, pape se ponekad, slučajno ili namjerno, mogu uplesti u svakodnevne zavrzlame.

U prva 24 časa svog pontifikata 2013. godine, papa Franjo je, kao gest poniznosti prema kleru, insistirao na tome da sam plati svoj hotelski račun i preuzme prtljag.

Papa Lav potiče iz skromne porodice iz Doltona, malog predgrađa nedaleko od Čikaga. Prije nego što je prije gotovo godinu dana izabran za papu, služio je kao biskup u Peruu te na uticajnom položaju u Vatikanu.

Priču potvrdio papin prijatelj

Velečasni Makarti potvrdio je u imejlu da je priča o problemima sa bankom istinita. Ispričao ju je na edukativnom susretu za muškarce i d‌ječake u crkvi u Nejpervilu, govoreći o svom prijateljstvu sa papom Lavom.

Makarti je poznati sveštenik među katolicima na južnoj strani Čikaga, avgustinac i voditelj u srednjoj školi Svete Rite od Kasije.

Papu Lava prvi put je sreo osamdesetih godina u Čikagu, gd‌je su obojica odrasli u sličnim radničkim četvrtima. Posjetio ga je i u Vatikanu.

Problem riješen "preko veze"

Portparol Vatikana nije odmah odgovorio na upit za komentar o ovom događaju. Problem je na kraju riješen intervencijom drugog sveštenika koji je imao vezu sa predsjednikom banke, rekao je Makarti, prenosi Telegraf.

Šta se dogodilo sa službenicom koja je prekinula poziv najpoznatijem klijentu banke, nije poznato.

"Možete li da zamislite da ostanete zapamćeni kao žena koja je spustila slušalicu papi?", zaključio je Makarti.