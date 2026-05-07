Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije u cijelosti.

"Naš jasan signal njemačkim elitama je upozorenje da najozbiljniji scenario čini obostrano garantovano uništenje veoma vjerovatnim. U stvarnosti, to okončava istoriju evropske civilizacije, dok bi se naše sopstveno postojanje nastavilo", napisao je Medvedev u članku za "Rašu tudej" o militarizaciji Njemačke.

On je naglasio da "hvaljena njemačka industrija" ne bi bila samo oštećena, već potpuno uništena i da bi se njemačka ekonomija urušila u mjeri sa koje nema oporavka.

Svijet Medvedev: Sve će se završiti pobjedom Rusije

Prema njegovim riječima, preostalo zdravorazumsko i kvalifikovano osoblje tada bi pobjeglo u Rusiju, SAD, Kinu i druge azijske zemlje.

"Izgleda da samo direktna izjava o tako teškim posljedicama može da urazumi pretjerane nacističke nasljednike i njihove njemačke saveznike, spasavajući milione života na obje strane fronta", napisao je Medvedev, prenosi Srna.