Medvedev upozorio: Evropska postrojenja za dronove su potencijalne mete

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su evropska postrojenja za proizvodnju dronova potencijalne mete za ruske oružane snage.

"Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih postrojenja koja proizvode dronove i drugu opremu je spisak potencijalnih meta za ruske oružane snage", objavio je Medvedev na "Iksu".

On je dodao da će vrijeme napada "zavisi od toga šta se bude dešavalo".

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je ranije da je njena zemlja spremna da razvija zajedničku proizvodnju dronova sa Ukrajinom, a holandski ministar odbrane Dilan Jesilgoz Zegerijus saopštio je da će Holandija uložiti 248 miliona evra u proizvodnju dronova za Ukrajinu, prenosi Srna.