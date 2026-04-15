Logo
Large banner

Potvrđeno: Putin putuje u Indiju!

Autor:

ATV
15.04.2026 19:11

Komentari:

0
Потврђено: Путин путује у Индију!
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovaće samitu BRIKS-a u Indiji kasnije ove godine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Za sada zvanično nisu objavljeni datumi održavanja samita, ali je izvor iz Vlade Indije rekao ranije agenciji TASS da su odabrani 12. i 13. septembar.

"Predsjednik Putin je u stalnom kontaktu i stalnom dijalogu sa liderima zemalja Persijskog zaliva, sa predsjednikom Irana, sa Izraelcima. U kontaktu smo sa Vašingtonom, imamo određene kanale komunikacije", rekao je Peskov.

On je dodao da to daje mogućnost Moskvi da izrazi svoj stav i da pozove na mir za sve, a prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Indija

BRIKS

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner