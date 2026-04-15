Kompleks bijelog čovjeka i osjećaj sopstvene izuzetnosti sprječavaju Zapad da prizna svoje greške i pokaje se za grijehe poput gordosti, sujete i arogancije, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Gordost, sujeta i arogancija — to su strašni grijesi. Rješenje mora biti pokajanje, iskreno i čistosrdno pokajanje, razumijevanje sopstvenih nedjela i želja da se na tome radi. Ali oni (Zapad) to nemaju. Oni sebe smatraju izuzetnima i tako su sami sebe u to ubijedili“, rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Ona je istakla da ova izuzetnost proizilazi iz kompleksa belog čovjeka koji je Zapad ukorenio u svojim umovima.

„Umjesto da kažete: 'Da, vjerovatno smo pogriješili kada smo izmislili ove polove, kada smo primorali djecu da promjene pol.' Da, to (priznavanje greške) ima svoju cijenu — biće neophodno platiti veoma visoku odštetu“, upozorila je Zaharova, naglasivši da Zapad nije spreman da se pokaje.

Prema riječima diplomate, zapadni demokratski svijet je „poludeo od samog sebe“, ali ga kompleks bijelog čovjeka sprječava da se pokaje za sopstvene grijehe.

Zaharova je ironično zaključila da se Zapad polako, ali sigurno kreće ka provaliji.

(sputnik srbija)