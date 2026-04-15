Ovo se nije desilo od Kubanske krize: Amerikanci vratili sankcionisani kineski brod

Amerikanci su danas vratili sankcionisani kineski tanker, koji je juče ušao u Hormuški moreuz, što je djelovalo kao da kineski lider Si Đinping testira blokadu Donalda Trampa.

Brod „Rič Stari“, koji je prevozio 250.000 barela metanola u omansku luku Sohar, naglo je promijenio kurs nakon što je stigao do Omanskog zaliva, koji patroliraju desetine američkih ratnih brodova. Promijenio je svoju destinaciju „po naređenju“.

Bio je na putu da postane prvo plovilo koje će proći kroz kritični naftni prolaz otkako je američki predsjednik uveo blokadu u ponedjeljak i izjavio da će „eliminisati“ bilo koji iranski brod koji pokuša da je probije. U utorak je Skot Besent, američki ministar finansija, rekao da kineskim tankerima neće biti dozvoljen prolaz kroz moreuz, što znači da „neće moći doći do svoje nafte“.

Peking je ranije tog dana kritikovao blokadu, nazivajući je „opasnom i neodgovornom“.

„Rič Stari“ je utovario svoj teret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i nije se očekivalo da će biti obuhvaćen blokadom, koja je trebalo da se odnosi samo na brodove koji koriste iranske luke.

Brod i njegov kineski vlasnik, "Šangaj Sjuanrun Šiping Ko Ltd", sankcionisani su od strane SAD-a 2023. godine zbog poslovanja s Iranom. Potez Trampa signalizuje da on zauzima beskompromisan stav o blokadi i da je spreman da se suprotstavi Siju, kineskom lideru, prije njegove planirane posjete Pekingu za mjesec dana, piše Telegraf.

„Vraćanje broda Rič Stari bila bi najznačajnija akcija blokade otkako se Kenedi suprotstavio Hruščovu tokom Kubanske raketne krize“, rekao je Majkl Rubin, bivši zvaničnik Pentagona.

Tramp je „preokrenuo dinamiku moći koju je Si uspostavio tokom katastrofalnog samita u Enkoridžu“ 2021. godine, kada su kineski zvaničnici prekorili visoke zvaničnike SAD-a, dodao je on.

U utorak je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao da će ovaj potez „samo pogoršati tenzije i potkopati ionako krhko primirje“ između SAD-a i Irana, dodajući: „Ovo je opasno i neodgovorno ponašanje“.

Saudijska Arabija takođe vrši pritisak na SAD da se povuku, strahujući da bi Iran mogao uzvratiti blokadom Crvenog mora i paralisati njenu ekonomiju.

Prestolonasljednik Muhamed bin Salman poziva Trampa da ukine svoj pomorski karantin iranskih luka u Zalivu i vrati se pregovorima, rekli su diplomati iz Zaliva.