Logo
Large banner

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

Autor:

ATV
15.04.2026 16:07

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov okrivio je EU i Veliku Britaniju za neuspjeh pregovora Rusije i SAD o normalizaciji diplomatskih odnosa.

On je tokom posjete Kini kritikovao evropske programe naoružavanja velikih razmjera.

"Evropske elite vide militarizaciju kao garant svog opstanka, a Amerikanci to podržavaju da bi prebacili odgovornost za bezbjednost starog svijeta na Evropljane", izjavio je Lavrov.

On je ocijenio da je Vašington "zadovoljan što evropske države finansiraju Kijev protiv Moskve, pa čak i stvaraju novi vojni blok koji uključuje Ukrajinu, jer to stavlja glavnu odgovornost na Evropljane za obuzdavanje Rusije".

Prema njegovim riječima, šira agenda Zapada je da održi i obnovi svoju hegemoniju i da iskoristi nove alate za "život na račun drugih", kao što je to bio slučaj sa robovlasništvom i kolonijalizmom u prošlosti, ali da ta moć slabi usljed intenziviranih frikcija na Zapadu, prenosi "Raša tudej".

Lavrov je kritikovao EU zbog toga što daje prioritet ideologiji ispred ekonomske pragmatičnosti, time što odbija isporuke ruskih energenata, uprkos globalnom naglom porastu cijena.

Šef ruske diplomatije izjavio je da zvaničnici u Briselu, Parizu, Berlinu i Londonu ulažu napore u produžavanje ukrajinskog sukoba i u održavanje umiješanosti SAD u taj sukob.

"Oni su u velikoj mjeri poništili ishod pregovora SAD i Rusije održanih na Aljasci prošle godine, čak i pored činjenice da se /američki/ predsjednik Donald Tramp udaljio od politike svojih prethodnika koji su beskrajno podržavali Kijev", istakao je Lavrov.

On je dodao da Moskva nema iluzije o tome da SAD žele dominaciju nad globalnim energetskim tržištima i nastavak sankcija Rusiji, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Moskva

Vašington

Brisel

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Svijet

Lavrov: Srpski narod se pita za svoju budućnost

6 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Svijet

Lavrov: Odnos Rusije i Kine nepokolebljiv pred bilo kakvom olujom

9 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Svijet

Lavrov: Brisel će Zelenskom oprostiti sve samo da nastavi svoju misiju

4 d

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Republika Srpska

Ambasada Rusije za ATV o dolasku Lavrova: Objave nisu istinite

6 d

5

Više iz rubrike

Svijet

Vojislav Savić: "Slabo divanim madžarski"

46 min

0
Svijet

Alarmantno upozorenje: SAD imaju municije za samo osam dana rata s Kinom?

53 min

0
Svijet

Druga pucnjava u dva dana: Najmanje 20 ranjenih u Turskoj, ima mrtvih

2 h

0
Svijet

Tramp: Si Đinping potvrdio da Peking ne šalje oružje Teheranu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner