Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov okrivio je EU i Veliku Britaniju za neuspjeh pregovora Rusije i SAD o normalizaciji diplomatskih odnosa.

On je tokom posjete Kini kritikovao evropske programe naoružavanja velikih razmjera.

"Evropske elite vide militarizaciju kao garant svog opstanka, a Amerikanci to podržavaju da bi prebacili odgovornost za bezbjednost starog svijeta na Evropljane", izjavio je Lavrov.

On je ocijenio da je Vašington "zadovoljan što evropske države finansiraju Kijev protiv Moskve, pa čak i stvaraju novi vojni blok koji uključuje Ukrajinu, jer to stavlja glavnu odgovornost na Evropljane za obuzdavanje Rusije".

Prema njegovim riječima, šira agenda Zapada je da održi i obnovi svoju hegemoniju i da iskoristi nove alate za "život na račun drugih", kao što je to bio slučaj sa robovlasništvom i kolonijalizmom u prošlosti, ali da ta moć slabi usljed intenziviranih frikcija na Zapadu, prenosi "Raša tudej".

Lavrov je kritikovao EU zbog toga što daje prioritet ideologiji ispred ekonomske pragmatičnosti, time što odbija isporuke ruskih energenata, uprkos globalnom naglom porastu cijena.

Šef ruske diplomatije izjavio je da zvaničnici u Briselu, Parizu, Berlinu i Londonu ulažu napore u produžavanje ukrajinskog sukoba i u održavanje umiješanosti SAD u taj sukob.

"Oni su u velikoj mjeri poništili ishod pregovora SAD i Rusije održanih na Aljasci prošle godine, čak i pored činjenice da se /američki/ predsjednik Donald Tramp udaljio od politike svojih prethodnika koji su beskrajno podržavali Kijev", istakao je Lavrov.

On je dodao da Moskva nema iluzije o tome da SAD žele dominaciju nad globalnim energetskim tržištima i nastavak sankcija Rusiji, prenosi Srna.