Alarmantno upozorenje: SAD imaju municije za samo osam dana rata s Kinom?

Sjedinjene Američke Države trenutno raspolažu zalihama municije koje bi potrajale otprilike osam dana u slučaju velikog sukoba sa Kinom. Potrebno im je zaliha za 800 dana.

To je slika koju su predstavili izvršni direktor kompanije "Palantir Technologies", Šjam Sankar, i suosnivač kompanije "Anduril Industries", Trej Stivens, na forumu "Hill and Valley". Obojica su upozorila da američka moć odvraćanja opada brže nego što industrijska baza može da odgovori, piše b92.

Sankar je istakao 2027. godinu kao specifičan "prozor opasnosti" za Tajvan, navodeći jaz u proizvodnji dronova od 10.000 prema 1 u korist Kine, kao i 233 puta manji kapacitet brodogradnje u odnosu na rivala.

Na platformi Polymarket, ugovori vezani za Tajvan privukli su skoro 20 miliona dolara prometa. Šanse za kinesku invaziju do kraja 2026. godine procenjuju se na 9%, dok ugovor za 30. jun 2027. godine, što je bliže Sankarovom predviđanju, iznosi 16%.

Ove brojke ne ukazuju na paniku. Ipak, ako su ove procjene tačne, a upozorenja budu ignorisana, postoji šansa od jedan prema šest da SAD neće biti opremljene da odgovore na veoma opasnu situaciju.

Stivens je tvrdio da SAD u ovom vijeku nisu izgradile proizvodne kapacitete velikih razmjera iz temelja, izuzev kompanije Tesla Inc.

"Anduril" je ove nedjelje otvorio svoju fabriku "Arsenal-1" u Kolumbusu (Ohajo) za proizvodnju autonomne municije, ali Stivens procijenjuje da bi čak i uz neograničena sredstva bilo potrebno 18 mjeseci da se zemlja vrati na pravi put.

Okruženje za dionice odbrambenog sektora se možda popravlja. Kompanija "Lockheed Martin Corp" upravo je dobila modifikaciju ugovora sa Mornaricom vrijednu 1,36 milijardi dolara. "Palantir", čija tržišna kapitalizacija sada premašuje 300 milijardi dolara, radi zajedno sa Andurilom na softveru za projekat raketnog štita "Zlatna kupola" (Golden Dome) vrijedan 185 milijardi dolara, a budžetski zahtjev predsjednika Trampa za fiskalnu 2027. godinu predviđa značajan skok u potrošnji na odbranu.

Stivens je upozorio da bum u "defense tech" sektoru (odbrambena tehnologija) može da stvori sopstvene rizike. Startapi koji prikupljaju sredstva na osnovu preuveličanih procena vrijednosti suočavaju se sa problemom: ako prihodi ne sustignu te procjene, sljedeća runda finansiranja biće po nižoj cijeni ili se uopšte neće desiti.

Otkrio je da je Anduril namjerno odredio cijenu svoje Serije H finansiranja po nižim multiplikatorima prihoda u odnosu na prethodnu rundu – što je disciplina koju kompanija održava od svojih prvih prikupljanja kapitala. "Takođe možete prikupiti manje novca po nižoj ceni", zaključio je Stivens.