Druga pucnjava u dva dana: Najmanje 20 ranjenih u Turskoj, ima mrtvih

Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je drugi ovakav napad za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Savjeti Bez hemije i sprejeva: Jedna stvar na čarapi najbolje tjera krpelje

Nakon prvih izvještaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mjesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj, prenosi Blic.