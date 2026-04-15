Druga pucnjava u dva dana: Najmanje 20 ranjenih u Turskoj, ima mrtvih

15.04.2026 14:00

Ротација на возилу хитне помоћи.
Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je drugi ovakav napad za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

крпељ.webp

Savjeti

Bez hemije i sprejeva: Jedna stvar na čarapi najbolje tjera krpelje

Nakon prvih izvještaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mjesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj, prenosi Blic.

Pročitajte više

Црвени крпељ на људској кожи.

Savjeti

Bez hemije i sprejeva: Jedna stvar na čarapi najbolje tjera krpelje

2 h

0
Лопов

Hronika

Usred noći provalio u firmu i pokrao računare

2 h

0
Усвојен буџет Града Бијељина са амандманима подршке грађанима

Gradovi i opštine

Usvojen budžet Grada Bijeljina sa amandmanima podrške građanima

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Maskirani napadači brutalno pretukli tinejdžere: Ljekari im se bore za život

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Si Đinping potvrdio da Peking ne šalje oružje Teheranu

3 h

0
Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе

Svijet

Otkrivena velika prevara: Kupovali vozačke dozvole

3 h

0
Аутомобил смрскан приликом ланчаног судара на ауто-путу.

Svijet

Na auto-putu se sudarilo 75 automobila, više osoba povrijeđeno

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Naoružani muškarac uhapšen u blizini Trampovog golf kluba

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

