Usvojen budžet Grada Bijeljina sa amandmanima podrške građanima

Skupština grada Bijeljina usvojila je budžet sa amandmanima koji su usmjereni na direktnu podršku građanima i stabilno funkcionisanje svih gradskih sistema.

Usvajanje budžeta predstavlja osnovni preduslov normalnog funkcionisanja grada i institucija. Istovremeno je ukazano na činjenicu da je budžet više od tri mjeseca bio zadržan, iako je saglasnost nadležnog ministarstva dobijena još krajem decembra. Zbog toga je grad neopravdano funkcionisao u režimu privremenog finansiranja, što je usporilo realizaciju brojnih važnih projekata.

Kroz amandmansko djelovanje usvojene su izmjene koje su u direktnom interesu građana. Poseban akcenat stavljen je na podršku poljoprivredi, za koju je predviđeno oko 4,5 miliona KM, što predstavlja najveći iznos do sada. Pored toga, dodatna sredstva usmjerena su na projekte mjesnih zajednica, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, sport, kao i podršku porodicama.

Kada je riječ o sredstvima za plate u Gradskoj upravi, obezbijeđena su sredstva za sve sistematizovane radnike i zakonom predviđeno povećanje plata, uz jasan stav da ne može biti podrške bilo kakvom legalizovanju nezakonitih zapošljavanja.

Nažalost, sjednicu je obilježilo i neprimjereno ponašanje gradonačelnika, koji je vrijeđao odbornike i napustio sjednicu prije njenog okončanja. Ovakvo ponašanje je krajnje neodgovorno, posebno imajući u vidu da je na dnevnom redu bila najvažnija tačka za funkcionisanje grada – budžet, koji je prethodno mjesecima bio zadržan bez opravdanog razloga.