Parkirali gdje su stigli: Dobojska policija kaznila 978 vozača!

15.04.2026 12:59

Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Dobojska policija kaznila je 978 vozača zbog nepropisnog parkiranja i zaustavljanja vozila!

Prijave su pisane u okviru akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koja je sprovedena od 10. marta do 10. aprila, sa akcentom na kontrolu nepropisnog parkiranja i zaustavljanja.

”Sankcionisano je ukupno 978 učesnika u saobraćaju, od kojih 684 zbog nepropisnog parkiranja i zaustavljanja na trotoarima i u pješačkim zonama. Zbog nepropisnog parkiranja i zaustavljanja na pješačkim prelazima, autobuskim stajalištima i raskrsnicama sankcionisan je 281 učesnika u saobraćaju, dok je 13 kaženjeno zbog parkiranja na mjestima označenim za invalide”, saopštila je PU Doboj.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za ovu vrstu prekršaja predviđene su kazne od 40 KM, pa do 200 KM u izuzetnim slučajevima.

U policiji apeluju na vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, te da ne parkiraju vozila na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.

Više iz rubrike

Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Hronika

Nesreća na gradilištu: Muškarac podlegao povredama nakon pada sa 25 metara visine

3 h

0
Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Hronika

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

5 h

0
Дрога сакривена у хауби аудија А6

Hronika

Prevozio drogu u haubi audija: Poznat identitet uhapšenog

5 h

0
Ауто усмртило пјешака на тротоару у Котор Варошу

Hronika

Tragedija u Kotor Varošu, ženu udario automobil na trotoaru!

5 h

0

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

