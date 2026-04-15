Parkirali gdje su stigli: Dobojska policija kaznila 978 vozača!

Prijave su pisane u okviru akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koja je sprovedena od 10. marta do 10. aprila, sa akcentom na kontrolu nepropisnog parkiranja i zaustavljanja.

”Sankcionisano je ukupno 978 učesnika u saobraćaju, od kojih 684 zbog nepropisnog parkiranja i zaustavljanja na trotoarima i u pješačkim zonama. Zbog nepropisnog parkiranja i zaustavljanja na pješačkim prelazima, autobuskim stajalištima i raskrsnicama sankcionisan je 281 učesnika u saobraćaju, dok je 13 kaženjeno zbog parkiranja na mjestima označenim za invalide”, saopštila je PU Doboj.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za ovu vrstu prekršaja predviđene su kazne od 40 KM, pa do 200 KM u izuzetnim slučajevima.

U policiji apeluju na vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, te da ne parkiraju vozila na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.