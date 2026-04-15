Prevozio drogu u haubi audija: Poznat identitet uhapšenog

ATV
15.04.2026 11:04

Дрога сакривена у хауби аудија А6
Foto: Ustupljena fotografija

Nikola Stevović iz Bileće uhapšen je jutros kada je u automobilu "audi A6" prevozio više od 4,5 kilograma droge, nezvanično saznaje ATV.

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

"Policijski službenici su juče, 14. aprila u mjestu Aleksina Međa, grad Trebinje zaustavili i kontrolisali automobil "audi A6" kojim je upravljalo N.S, nakon čega su izvršili pretres, kojom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli 2,89 kilograma marihuane, 1,7 kilograma bijelog praha nalik amfetamin spidu i 17,8 grama kokaina, kao i druge predmete koji će se koristiti u dokazivanju krivičnog djela", saopšteno je ranije iz PU Trebinje.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela

